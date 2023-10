Žena v Ostravě uvěřila podvodníkům. Málem přišla o téměř 700 tisíc, policisté ale na poslední chvíli zasáhli

Bitcoinmat není úschovna peněz žádné banky, varují ostravští policisté. V týdnu uchránili ženu v Ostravě, která si vzala půjčku a téměř 700 tisíc korun málem odeslala podvodníkovi. V obchodním centru na ni přitom narazili úplnou náhodou. Ostrava 13:47 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté uchránily ženu v Ostravě od toho, aby přišla o téměř 700 tisíc korun (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pracovník ostrahy ostravského nákupního centra vytočil linku 158. A nahlásil možný podvod při vkládání peněz do bitcoinmatu. Když policisté dorazili na místo, uviděli ženu, jak vkládá do bitcoinmatu peníze. Ukázalo se ale, že ví co, dělá. Peníze chtěla poslat kamarádce do ciziny.

Zdálo se, že půjde o marný výjezd, pak si ale policisté všimli jiné ženy, která stála opodál. Telefonovala a dostávala instrukce.

Podvodníci nabízeli pomoc s nákupem akcií. Místo toho připravili poškozenou ženu o milion korun Číst článek

„Žena si sjednala úvěr ve výši 680 tisíc korun. Peníze dle instrukcí údajných pracovníků banky měla vložit do bitcoinmatu. Policisté rozrušenou ženu doprovodili do banky, kde jí pomohli se zrušením úvěru a vrácením peněz,“ popsala moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková.

Podle policie jsou si všechny takové případy velmi podobné. Ženu nejprve kontaktoval údajný pracovník banky, který s ní chtěl probrat její žádost o úvěr. Když odmítla, že o nic nežádala, přesvědčil ji podvodník tím, že znal třeba její příjmení za svobodna.

„Svou informaci ještě umocnil tím, že někdo musel zneužít její starý občanský průkaz. Podvodníkovi důvěřovala, a proto následně poslechla všechny jeho instrukce,“ přiblížila Michalíková.

Policie navrhla vazbu pro pět lidí kvůli podvodným telefonátům. Z obětí měli vylákat přes 7,5 milionu eur Číst článek

„Šla na pobočku banky, zažádala si o co největší úvěr z důvodu, aby už nikdo na ní nemohl žádnou půjčku vzít. K tomu ještě ze svého účtu vybrala téměř 20 tisíc korun. Nakonec jí údajný bankéř zavolal taxíka, se kterým odjela do centra Ostravy,“ doplnila.

Podvodník ženě opakoval, že o tom nesmí s nikým mluvit a především nesmí jít do své mateřské banky, jelikož můžou být pracovníci do podvodu zapleteni.

„Kdyby na místo nebyli přivoláni policisté, tak by poškozená na základě zaslaných QR kódu do bitcoinmatu vložila téměř 700 tisíc korun,“ uzavřela Michalíková.

Případ už řeší kriminalisté. Michalíková zároveň poděkovala pracovníkovi ostrahy, který zavolal na linku 158. Bez něj by totiž na ženu vůbec nenarazili.

Ms kraj – OPĚT VARUJEME před podvodnými telefonáty „bankovních úředníků“. Veškeré uváděné informace si ověřte osobně v bance, ne telefonicky! Profesionální reakcí jsme ženě zachránili téměř 700.000 korun před vložením do bitcoinmatu. Více: https://t.co/Mofia7x6Nt #policiemsk pic.twitter.com/dQDIMZOcPH — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2023