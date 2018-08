Od žen si napůjčoval miliony, peníze prohrál v hazardu. Bývalý učitel má jít na osm let za mříže

Ústecký krajský soud v pátek poslal bývalého učitele Jaroslava Doležala za rozsáhlé podvody na osm let do vězení. Muž si půjčoval pod různými záminkami peníze od žen, sliboval jim společnou budoucnost. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se na místě odvolal, obhajoba si nechala čas na rozmyšlenou. Ústí nad Labem 13:46 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Bývalý učitel Jaroslav Doležal si půjčoval od žen většinou ze středních a severních Čech různě vysoké částky od roku 2008 do loňska. S většinou z nich se seznámil na internetové seznamce a sliboval jim společný život.

Záminky pro půjčení peněz byly různé, několikrát žádal finance na pohřeb otce, zaplacení společné dovolené, na kauci na společné bydlení, peníze na uhrazení škody za zaviněnou dopravní nehodu.

Přes 30 žen, zhruba 18 milionů korun

Ženy mu půjčovaly stovky tisíc korun, ale také milion nebo 2,6 milionu korun. Řada žen si přitom musela sama půjčit, aby Doležalovi peníze dala. Od více než tří desítek žen si půjčil zhruba 18 milionů korun, část dluhů postupně splatil.

Muž se k činům doznal, peníze používal na hazard. „Soud považuje skutkový děj bez důvodných pochybností za prokázaný," uvedl soudce. A zároveň uložil Doležalovi některé částky splatit, další ženy odkázal s dluhy na řízení občanskoprávní.

Ženy většinou očekávaly, že se stanou Doležalovými životními partnerkami, pět z poškozených s ním má dítě. Doležal se pak těm, které vypovídaly, omluvil.

‚Ženy si za to mohou samy‘

V minulosti byl Doležal za podobnou trestnou činnost již odsouzen. Nyní mu hrozil trest pět až deset let vězení. Státní zástupce navrhoval šestačtyřicetiletému muži 9,5 roku vězení.

Za přitěžující okolnost označil soud to, že muž jednal s rozmyslem, dlouhodobě a šlo o vysoké částky. Podle soudu nelze považovat za polehčující okolnost ani lítost, v závěrečné řeči totiž Doležal uvedl, že si za to mohou ženy samy, protože si neověřovaly, na co peníze budou použity.

Jako polehčující okolnost soudce naopak označil to, že podle znalců Doležal jednal při zmenšené příčetnosti a že část dluhů uhradil.

S verdiktem se státní zástupce Lukáš Otipka neztotožnil. „Navrhoval jsem vyšší trest s ohledem na množství poškozených, na množství vylákaných peněz, dlouhodobost a zejména také na další okolnosti případu, kdy jsem zmiňoval značně manipulativní způsob, jakým byly obžalovaným peníze vylákávány," uvedl státní zástupce po vynesení rozsudku, které trvalo zhruba dvě hodiny.