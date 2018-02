Podvodníci na internetu cílí na osamělé muže. Vydávají se za ženy a lákají z nich erotické snímky

Starší osamělí muži se podle deníku Právo čím dál častěji stávají oběťmi vydírání na internetu. Na chatu poskytnou pachateli své intimní fotografie pod vidinou schůzky nebo erotického chatu. Vyděrač pak tyto materiály použije proti nim a vyláká z nich peníze. Praha 6:30 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyděrači si nejčastěji vyhlížejí rozvedené a osamělé muže kolem 50. Ilustrační foto. | Foto: Derek Croucher / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vyděrači si vyhlížejí muže kolem 50, rozvedeného nebo vdovce, kteří nejsou příliš mediálně nebo digitálně gramotní. Píšou si s nimi na facebooku, potom přejdou třeba na Skype.

Rozhovory jsou stále žhavější a od lechtivých slůvek se přechází k fotkám nebo erotickým videím, poté začne vydírání, že když dotyčný nezaplatí, materiál se zveřejní. Něco podobného dělají někteří pedofilové u dětí, tady jsou ale obětmi dospělí muži.

„Měli jsme tady situace, kdy nás třeba kontaktoval vysoce postavený soudce, který tady ještě soudí, byl rozvedený a nechal se na tohle nachytat. Uniklo intimní video a žena, která ho vydírala, k videu mohla napsat jeho jméno a dodat, že masturbuje třeba před šestiletou holčičkou. To by tomu člověku zničilo naprosto pověst, tam už si nikdo neověří, v jaké situaci to bylo a podobně,“ popsal pro Radiožurnál Kamil Kopecký ze serveru e-bezpeci.cz.

Většinou ale pachatel své výhružky nesplní. Ti, co se ale leknou, že by je splnit mohl, raději zaplatí. Deník Právo popisuje případ lékaře, který zaplatil 2500 dolarů a myslel si, že je to tím vyřízeno. Vyděrač chtěl ale znovu 2500 dolarů. Ty sice poslal, na další výzvy ale nereagoval.

Používat zdravý rozum

Podle odborníků je nejlepší obranou používat zdravý rozum. Když začne staršímu muži zničehonic psát atraktivní mladá dívka, je to první signál, že by mohlo jít o podvod. Další indicií může být špatné užívání češtiny. Často je chatující podvodník cizinec, takže buď píše anglicky, nebo používá překladač a jazyk podle toho vypadá.

Tím, že jsou útočníci z ciziny, je také pro policii těžké vypátrat je. Jen v lednu zaznamenala internetová poradna projektu e-bezpeci.cz zhruba 30 případů zneužití intimních materiálů k vydírání. Útočníkovi za to hrozí až šest let vězení.

Nebezpečí hrozí i ženám, u nich ale podvodníci používají jiné finty. Nabízejí jim například práci v modelingové agentuře, kde je potřeba pro případ focení spodního prádla vidět celé její tělo. Pak je možné udělat koláž, takže i když se dotyčná nesvlékla, je možné její fotku zahrnout na nějaký pornoweb nebo udělat fotomontáž a šířit po sociálních sítích její snímky.