Policie stíhá podvodníky, kteří z lidí vylákali čtvrt miliardy. Peníze měli investovat do novozélandské firmy

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu začali stíhat dvojici údajných podvodníků, kteří podle nich vylákali od nejméně 367 lidí přes 280 milionů korun. Slíbili jim, že peníze investují do společnosti Investment and Trading Capital Limited se sídlem na Novém Zélandu. Ve středu to sdělil mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Kriminalisté dvojici obvinili z podvodu, za což jí hrozí až desetileté vězení.

Praha 12:06 16. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít