Podvod láká na jízdenku do MHD v Brně za 50 korun na půl roku. ‚Je to nesmysl,‘ varuje dopravní podnik

Na sociálních sítích se ve středu objevil příspěvek, který nabádá ke koupi jízdenky do městské dopravy v Brně na šest měsíců za padesát korun. Jedná se ale o podvod, od kterého se Dopravní podnik města Brna distancoval. „Okamžitě jsme nahlásili příspěvek jako podvodný, informovali na našich sociálních sítích, že jde o podvod a také jsme to napsali i do komentářů pod příspěvek," sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí podniku Hana Tomaštíková. Brno 17:29 18. června 2025

Příspěvek informuje o tom, že dopravní podnik má dvacáté páté výročí, a připravil proto zvýhodněnou jízdenku za 50 korun. „Samozřejmě je to celé nesmysl. Jde o to, aby lidé klikli na nějaký odkaz webové stránky, které jsou ale už od pohledu podezřelé,“ řekla Tomaštíková.

Dopravní podnik se informaci o podvodném příspěvku dozvěděl ve středu a nyní řeší, jaké všechny kroky učiní. „Okamžitě jsme nahlásili příspěvek jako podvodný, informovali na našich sociálních sítích, že jde o podvod a také jsme to napsali i do komentářů pod příspěvek,“ popsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí Tomaštíková.

Někteří lidé do dopravního podniku i volají, aby si ověřili, zdali je informace správná. „Většina lidí, co nám volá, tak už sama podezření má. Chce se tedy přesvědčit o tom, že to podezření je správné a že to je hloupost. Volajících nejsou desítky, jsou to jednotky lidí,“ sdělila mluvčí.

Podobný případ Brno registrovalo již v minulosti.