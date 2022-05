Prodávali starší věci, přišli o statisíce. Podvodníci na internetu okrádají inzerenty

„Prodávala jsem staré oblečení na bazaru, na Bazoši. Ozval se mi zájemce, který se dotazoval, jestli je ještě bunda k dispozici. Měla jsem radost, že se zbavím velkého kusu oblečení,“ vypráví žena z Prahy svou nedávnou zkušenost s podvodníkem na inzertním portálu. Redakce její jméno zná, ale nezveřejňuje ho kvůli pokračujícímu vyšetřování.

Podvodný zájemce ženě napsal v pátek večer, když už byla po celém pracovním týdnu unavená, a nebyla proto tolik obezřetná. Útočník jí navrhl, že by zboží mohla poslat přes službu PPL kurýr, a rovnou jí poslal odkaz na stránku, kde si mohla přečíst, jak to funguje. „Pak mi během chvilky přišel odkaz, kam jsem zadala údaje, které se po mně požadovaly – což byla platební karta, včetně kódu z druhé strany. Už jsem asi byla unavená, tak mi nedošlo, že to není stránka banky.“

Po čtrnácti dnech zjistila, že má zablokované účty, po odblokování ji ale čekal šok. „Všimla jsem si, že na jednom účtu je záporný zůstatek, a na druhém téměř nulový. Byla jsem v tranzu. Snažila jsem si vybavit, co se mohlo přihodit,“ přibližuje. Žena tak přišla celkem o 280 tisíc korun.

Ukázky podvodných stránek | Zdroj: Český rozhlas

Slovosled, vykání, tykání

A takový případ není v poslední době ojedinělý, upozorňuje kriminalista z Prahy 3 Rudolf Pilát. Jen jeho útvar řeší za posledního čtvrt roku desítky případů. Útočníci se zaměřují na prodávající na všech známých inzertních portálech, jako je Bazoš, Sbazar, Marketplace nebo Vinted.

„Komunikace probíhá přes komunikátor typu WhatsApp, Viber, Messenger, kdy je prodávající osloven neznámou osobou z českého telefonního čísla. Podotýkám, že jde o anonymní telefonní číslo. Prodávající je kontaktován s tím, že kupující by chtěl koupit toto zboží a nechat si ho zaslat přes nějakou doručovací službu – Česká pošta, DPD, PPL,“ popisuje Pilát.

Na podvržené stránce pak podvodníci po prodávajícím vždy chtějí údaje k platební kartě. „Avšak k veškerým údajům, které se do této stránky zapisují, má přístup pachatel,“ varuje kriminalista.

Podle něj lze podvod odhalit, pokud si prodávající hlídá některé základní věci. „Nikdy nekomunikují přes SMS, e-maily, hlasové hovory. Vždy trvá relativně dlouho – třeba půl hodiny – než odpoví na zprávu prodávajícího. Osobně se domnívám, že komunikace probíhá přes nějaký překladač, neboť ne vše je perfektně přeloženo. Někdy je zpřeházený slovosled. Občas vykají, občas tykají,“ popisuje policista.

Odkaz na podvrženou stránku taky nemá v horním řádku na prohlížeči správný oficiální tvar. A prodávající nikdy nemusí zadávat údaje ze své platební karty.

Ukázka konverzace s podvodníkem Neznámé číslo: Dobrý den, ještě prodáváte?

Dobrý den, ještě prodáváte? Inzerentka: Dobrý večer, zatím ano.

Dobrý večer, zatím ano. Neznámé číslo: Posílá fotografii podvodné stránky podobné PPL.

Posílá fotografii podvodné stránky podobné PPL. Inzerentka: Určitě, aspoň se s tím naučím. Znám spíš Zásilkovnu.

Určitě, aspoň se s tím naučím. Znám spíš Zásilkovnu. Neznámé číslo: Skvělé, brzy objednám. (Posílá odkaz na podvodnou stránku.)

Skvělé, brzy objednám. (Posílá odkaz na podvodnou stránku.) Neznámé číslo: Hotovo. Objednávka a dodání zaplaceny, klikněte na odkaz pro obdržení peněz.

Hotovo. Objednávka a dodání zaplaceny, klikněte na odkaz pro obdržení peněz. Inzerentka: Bezva, dekuji, zítra posílám.

Bezva, dekuji, zítra posílám. Neznámé číslo: Dostali jste peníze?

Dostali jste peníze? Inzerentka: Zatím ne, zadala jsem vše i potvrdila v internet bankingu. Je to okamžitý převod nebo to může být vidět až zítra?

Zatím ne, zadala jsem vše i potvrdila v internet bankingu. Je to okamžitý převod nebo to může být vidět až zítra? Neznámé číslo: S největší pravděpodobností je něco špatně. Zkuste znovu zadat data

S největší pravděpodobností je něco špatně. Zkuste znovu zadat data Inzerentka: Ok, zkusím jinou banku. Asi to při první registraci chvíli trvá…

Ok, zkusím jinou banku. Asi to při první registraci chvíli trvá… Neznámé číslo: Ano. Vše je v pořádku.

Ano. Vše je v pořádku. Inzerentka: Bezva, jak budu mít kód, posilám. Krásný večer!

Bezva, jak budu mít kód, posilám. Krásný večer! Neznámé číslo: Hezký večer.

Hezký večer. Inzerentka: Dobrý den, zatím bohužel kód ani platba nedorazily, možná je to tím, že jsem zadala údaje ze dvou bank chvíli po sobe?

Dobrý den, zatím bohužel kód ani platba nedorazily, možná je to tím, že jsem zadala údaje ze dvou bank chvíli po sobe? Neznámé číslo: Dobrý den. Nebojte se, v některých případech je kód zpožděn. Zítra nebo pozítří by to mělo být v pořádku.

Dobrý den. Nebojte se, v některých případech je kód zpožděn. Zítra nebo pozítří by to mělo být v pořádku. Inzerentka: Tak super, budu v pohotovosti.