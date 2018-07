Za podvod se solární energií do vězení. Elektrárně Mrlínek dostala v roce 2010 licenci nezákonně

Krajský soud v Brně potrestal čtyři muže v kauze podvodu se solární elektrárnou Mrlínek na Kroměřížsku. Dva ze čtyř trestů jsou nepodmíněné. ČTK to ve středu řekla mluvčí soudu Eva Lásková. Případem se krajský soud zabýval počtvrté, z toho dvakrát čtveřici zprostil viny. Brno 11:30 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Kozuch | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Odvolací soud předchozí rozsudky zrušil. Muži vinu popírají. Podle spisu byla elektrárně nezákonně udělena v prosinci 2010 licence pro provoz, čímž její majitel získal výhodné výkupní ceny energie. Rozsudek není pravomocný.

Soud poslal na pět let a šest měsíců do vězení majitele elektrárny Filipa Šlezara. Na tři roky a šest měsíců má jít do vězení jednatel firmy, která elektrárnu provozovala, Jiří Havlíček.

Elektrotechnika Radka Jaroše, jenž údajně vystavil lživou revizní zprávu o tom, že elektrárna je hotová, soud potrestal třemi roky vězení podmíněně odloženými na pět let. Stejný trest dostal i elektrotechnik Jiří Provazník, který podle spisu o podvodu věděl.

Jde v pořadí o čtvrtý rozsudek krajského soudu v této věci, případem se zabývá od ledna 2013. Napoprvé čtveřici uznal vinnou v roce 2014, v případě Šlezara, Havlíčka a Jaroše tehdy udělil tresty vězení, Provazník odešel s podmínkou.

V roce 2015 a 2016 muže viny soud zprostil. Všechny tři rozsudky ale Vrchní soud v Olomouci zrušil. Počtvrté krajský soud vydal rozhodnutí o vině letos ve druhé polovině června. Podle mluvčí zatím není vyhotovený rozsudek, dosud se nikdo neodvolal.

Výkupní cena za energii dodanou ze solárních elektráren do veřejné sítě byla do konce roku 2010 velmi příznivá, protože stát chtěl touto formou podpořit výrobu ekologické energie. K 1. lednu 2011 se ale snížila zhruba o polovinu. Některé elektrárny dostaly od Energetického regulačního úřadu licenci pro zahájení provozu doslova v posledních hodinách roku 2010. Jak se později ukázalo, nesplňovaly mnohdy podmínky pro to, aby byly ještě do ledna 2011 spuštěny.