Podvodníci okrádají pod značkou známých firem. ‚Neklikejte na podezřelé odkazy v SMS,‘ radí experti

„Tady jsou příklady několika esemesek. V jedné z těch novějších se píše: Alza.cz vám zaslala připomenutí týkající se vašich výher z našeho září slosování, pak je tam datum, že výhra je připravena k odběru a odkaz. Na to Alza.cz je tam udělaný špatný odkaz, takže vede na špatnou doménu Aiza.cz,“ popsal bezpečnostní analytik sdružení CZ.nic Pavel Bašta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podvodníci zkouší stále nové metody, jak před Vánoci okrást lidi. Poslechněte si v reportáži, jak se tomu vyhnout

Právě falešné výherní esemesky, ve kterých se podvodníci vydávají za společnost Alza, jsou v posledních týdnech velmi časté. Mluvčí e-shopu Daniela Chovancová upozornila, že o nabídkách společnost informuje zásadně na webu.

„Před podobnými zprávami a e-maily zákazníky důrazně varujeme. Zejména aby neotvírali žádné odkazy a nezadávali své osobní údaje. Zároveň jsme požádali mobilní operátory, aby zamezili distribuci,“ popsala pro Radiožurnál.

Jenže jak oni - tak v některých případech i policie - mají omezené možnosti, jak proti podvodníkům zasáhnout.

„Samotné zaslání SMS není nutně nic protiprávního. Obvykle je třeba, aby byla na základě tohoto způsobena nějaká škoda. V takovém případě pak může být věc posouzena jako nějaký z trestných činů, nicméně záleží na konkrétních okolnostech případů a nelze jednoduše říci, že za každou esemeskou se ukrývá podvodné jednání a podobně,“ upozornil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Jak poznat falešnou zprávu?

Rozeznat falešnou zprávu může být obtížné, společné znaky ale mají. „Pokud vám přijde odkaz a někdo na něm potom od vás požaduje zadávání nějakých osobních údajů, identifikačních údajů, platebních údajů, tak to je vždycky znak toho, že se jedná o nějakou podvodnou zprávu,“ vysvětlil Pavel Bašta ze sdružení CZ.nic.

Upravený tachometr má každá šestá ojetina, ukázal výzkum. V Česku jde nejčastěji o ‚bavoráky‘ Číst článek

„Takhle nikdo seriózní dneska nepostupuje, aby po vás chtěl takové informace - a ještě takovým způsobem,“ dodal.

A problém může být už samotné vyplňování. „V naprosté většině případů samotné kliknutí ještě nemusí znamenat problém, ale jakmile na té stránce začnete zadávat nějaké údaje, tak už to problém být může, protože v některých případech už ti útočníci rovnou sleduje, co tam člověk vyplňuje. A jsou si vědomi, že si to může rozmyslet,“ popsal Bašta.

Podvodníci navíc zkouší i nové praktiky. Pošlou SMS zprávu a pak ještě volají z falešného callcentra. „Zrovna nedávno byl popsán takový případ ve Spojených státech, kde se ‚jejich banka‘ měla dotazovat, jestli platili nějakou konkrétní částku a ať uživatel vyplnil ano nebo ne, tak stejně měl hovor z banky. S tím, že účastníci se ho snažili zmanipulovat k tomu, aby jim převedl peníze a tvrdili, že jeho účet je napadený,“ řekl.

Obecně tedy platí - neklikat na podezřelé odkazy a ke zdánlivě výhodným esemeskám přistupovat obezřetně.