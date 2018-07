Krycí jméno ‚vinklář‘. Přibývá podvodníků, kteří se vydávají za advokáty či veterináře

Případy, kdy se lidé neoprávněně vydávají za advokáty, lékaře nebo dokonce veterináře, nemizí. Spíš naopak. Vyrábějí si vlastní razítka, vizitky, předepisují léky a falešní advokáti se nebojí jít zastupovat klienta před soud. Advokáti ale mají od loňského září možnost, jak falešné vykonavatele této profese (tzv. vinkláře) lépe postihovat. A první případy už řeší ministerstvo spravedlnosti. Původní zpráva Praha 11:30 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Keith Allison/Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic | Zdroj: Pixabay

Minulý týden jste z vysílání Českého rozhlasu mohli slyšet o falešném pediatrovi, který tvrdil, že je dětským lékařem jedné z nemocnic v Praze 5. Podle policistů nelegálně předepisoval léky. Teď už je obviněný a hrozí mu až pět let vězení. Takoví podvodníci neboli „vinkláři“ se objevují třeba i v advokacii.

Ministerstvo spravedlnosti už vede tři přestupková řízení, jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí resortu Alžběta Šírková a dodala, čeho se prohřešky týkají: „Řízení se týkají neoprávněného poskytování právních služeb v exekučním řízení dlužníků či neoprávněného zastupování pachatele dopravních přestupků u správních orgánů.“

Podvodníky lze těžko dohledat

Úřad může falešné advokáty postihovat díky novele zákona o advokacii, která platí od loňského září. Advokátní komora to vítá a chystá už nejméně dvacet dalších podnětů, kterými by se resort mohl zabývat, popsala mluvčí komory Iva Chaloupková.

„Informují nás klienti, kteří si stěžují, že podvodníkům naběhli a posléze uznají, že je vhodné upozornit na to komoru, aby si nenaběhl někdo další. Jednak advokáti, kteří chodí k soudům a setkávají se tam s někým, kdo opravdu není advokátem a snaží se právní služby poskytovat. Většinou ale dostaneme upozornění od nešťastných klientů,“ přiblžuje Chaloupková, jak se o podvodnících komora nejčastěji doslechne.

A jak falešné advokáty poznat? Podle Chaloupkové často nabízejí velmi nízké ceny za poskytování právních služeb a nejen to. „Dále také to, že pokud prohrají spor, tak spolu s klientem ponesou náklady, apod. Rizik je strašně moc a ti lidé se pak nemají kam obrátit. Někdy dotyčného nelze dohledat a ani to policie nezjistí. Ten člověk za sebou dokáže zamést skvěle stopy,“ doplňuje.

Sankce přitom nejsou malé - podvodným advokátům hrozí až třímilionová pokuta. Současně může resort udělit zákaz činnosti do jednoho roku a za neoprávněné označení „advokát“ pokutu do dvou set tisíc korun.

Maskovaní chovatelé

Ministerstvo ale může postihovat jen ty, kteří podváděli v období účinnosti novely, tedy od loňského 1. září. Podvodníci se ale najdou třeba i mezi veterináři. Každý rok dostane Komora veterinárních lékařů upozornění zhruba na šest takových případů.

„Někteří chovatelé si sami vyrobí razítko, které je velmi podobné veterinárnímu lékaři provozujícímu praxi, a pozmění v něm identitu toho lékaře, nebo si vyrobí úplně vymyšlené jméno, a to pak používají chovatelé a majitelé zvířat k osvědčování zdravotního stavu zvířat a vakcinací,“ popisuje předsedkyně Revizní komise veterinární komory Marie Vranková.

Veterinární komora zaznamenala i případ, kdy měl falešný veterinář i vlastní ordinaci a nechal se zaměstnat jako veterinární technik v jedné ošetřovně. V takových případech, kdy se člověk neoprávněně vydává za veterináře a není členem komory, podává komora podnět na prošetření Státní veterinární správě s podezřením na týrání zvířat a taky policii. Podle Vrankové už dva případy tyto instituce šetří, jeden z vinklářů už byl odsouzen.