Podvodné sbírky jsou hyenismus nejhrubšího zrna, říká ředitelka fóra dárců. Přispívání upraví novela

Zapečetěná pokladnička nebo několik kliknutí na internetu. Dva běžné způsoby, jak Češi přispívají na dobročinné sbírky, se zatím řídí stejnými pravidly. To by se ale podle záměru ministerstva vnitra, který ve středu projedná vláda, mělo změnit. „Smyslem novely je podpora soukromého dárcovství a odstranění nadbytečných administrativních bariér při konání veřejných sbírek," popsala pro Český rozhlas Plus ředitelka fóra dárců Klára Šplíchalovou. Rozhovor Praha 13:11 10. ledna 2024

Byli jste součástí pracovní skupiny, která se na novele podílela. Jak má pořádání veřejných sbírek usnadnit?

Smyslem novely je podpora soukromého dárcovství a odstranění nadbytečných administrativních bariér při konání veřejných sbírek. Ten online způsob přispívání je již relativně snadno dohledatelný, to znamená, že tam je po těch příspěvcích dohledatelná auditní stopa.

Kontrola je tak usnadněna tímto způsobem, a naopak zpřísňuje nebo se zaměřuje právě na hotovostní přispívání, kdy kontrola tímto způsobem není umožněna.

To znamená, že v hotovostních příspěvcích je kontrola dokonce zpřísněná a v bezhotovostním přispívání odstraňuje nadbytečné administrativní bariéry a podporuje soukromé dárcovství.

Teď by ale tedy kontrola u bezhotovostních sbírek skončila. Není tam určité bezpečnostní riziko?

Samozřejmě každá organizace, která žádá o podporu veřejnosti na nějaké veřejně prospěšné nebo charitativní projekty, prochází i sama kontrolou. Komunikuje s veřejností a vydává výroční zprávy, prochází auditem, byť mnohdy není ze zákona povinný. Takže tam je i tento způsob kontroly dobrovolných standardů.

To znamená, že tedy stát bude kontrolovat, zda je ta sbírka transparentní, zda není třeba její účel v rozporu s bezpečností státu. To zůstane?

To samozřejmě zůstává. Tady je důležité si také uvědomit to, že každý, kdo se rozhodne na jakoukoli charitativní záležitost přispět, tak by si měl sám rozhodnout – a rozhodovat se racionálně – na co přispívá a kdo za tou konkrétní sbírkou stojí.

Organizace, která sbírku pořádá, je garantem té sbírky a její důvěryhodnosti.

To samozřejmě platí stále, ať už se člověk rozhodne pro organizaci, která je veřejně známá, která je nějakým způsobem široce ve veřejném povědomí, nebo je to organizace, kterou zná, protože pracuje někde v jeho okolí, v komunitě, ve které ten člověk působí.

To je velmi důležité, protože právě ta charitativní organizace je garantem, že věnované prostředky půjdou tam, kam mají.

Jak často se při veřejných sbírkách setkáváte s podvody a s jakými?

Bohužel jako každá lidská činnost i v této oblasti jsou lidé nebo podvodníci, kteří se snaží zneužít lidské důvěry.

Svědky jsme toho bohužel byli i při nedávné Tříkrálové sbírce, kdy se nějaká paní v Brně neštítila toho poslat svoje děti a vydávat je za koledníky.

V létě jsme bohužel zažili podvod, kdy zase podvodníci navolávali několik let lidi a prostřednictvím nějakých soucitných příběhů se z nich snažili vytáhnout peníze. To je samozřejmě hyenismus nejhrubšího zrna.

Proto opravdu opět apelujeme na dárce, že když se rozhodnou přispět, a my si toho samozřejmě velice vážíme, protože každá věnovaná koruna na charitativní účely je nesmírně potřebná a soukromé dárcovství v Česku je určitě důležité podporovat, protože víme, že lidé jsou štědří, jsou solidární, tak ale aby opravdu vždy si rozmysleli, kdo je tím, kdo tu sbírku pořádá.

Aby se nenechali nachytat na nějaké soucitné řeči, ale podívali se právě na to, jaká to je organizace. Jestli ji dobře znám třeba z médií nebo z její činnosti, protože působí někde, kde znám lidi, kteří tam pracují, dobrovolníky a podobně.

To je opravdu ten garant toho, že vybrané prostředky půjdou tam, kam mají.

To ale znamená, že třeba u těch sbírek, se kterými se lidé můžou setkat venku, když jdou po ulici, tak tam věrohodnost tak lehce ověřitelná není. Lidé si asi hned nezačnou hledat na internetu, o jakou sbírku se jedná?

Tady je zase důležité právě podívat se na to, o jakou sbírku jde. Buď ji znám, protože dlouhou dobu nebo každoročně potkávám ty lidi, kteří za tou sbírkou jsou, nebo znám tu sbírku z médií, online prostředí.

U té hotovosti, kde auditní stopa financí není tak snadno dohledatelná, tak tam je určitě zapotřebí být ve střehu.

Dá se vysledovat určitý trend, zda skutečně lidé v posledních dnech i měsících spíše upřednostňují bezhotovostní sbírky přes internet?

Určitě jde doba dopředu a je vidět, že bezhotovostní platby rádi využíváme vlastně ve všech oblastech, takže online přispíváním, přispíváním prostřednictvím nejrůznějších platebních aplikací, QR kódů, dárcovských SMS.

To jsou opravdu ty způsoby přispívání, které vedou a které jsou u veřejnosti rozhodně velmi oblíbené.

Co se týče těch trendů, v poslední době se hodně rozmohlo to, že různí influenceři skrze sociální sítě podporují určité charitativní sbírky. Pomáhá to podle vás v tomto trendu?

Samozřejmě publicita sbírce rozhodně vždycky pomůže. I tak bych ale velmi ráda apelovala na to, aby opravdu každý, když se rozhoduje, na co přispěje, komu pomůže, jaké téma podpoří, aby se rozhodoval jednak srdcem, podpořil to, co je mu opravdu blízké, ale současně aby opravdu nezapomínal na racionální důvod a opravdu se podíval, kdo za tou sbírkou stojí.

Příběh je samozřejmě důležitý, ale i ta nezisková organizace je tady garantem, že finanční prostředky jsou využity maximálně účelně. Ta organizace je expertem ve svém oboru, takže finanční prostředky se využijí a udělá se za ty peníze maximum možného.