Nejdřív do šuplíku, teď policie otočila. Kriminalisté prověřují podvodné asfaltéry, kteří se objevili v Praze

Pomoc lidem v dluhové pasti. Pro oddlužení už nebude podmínka splatit 30 procent, navrhují poslanci

Příslušný sněmovní podvýbor ve středu podpořil například pozměňovací návrh, podle kterého by dlužník nemusel splatit za pět let povinně alespoň 30 procent svých závazků, mohlo by to být i méně.