Podvodníci loni vylákali z Čechů 200 milionů korun po telefonu. Stát nyní spouští kampaň pro prevenci

Loni podvodníci po telefonu z lidí v Česku vylákali zhruba 200 miliónů korun. Vydávali se nejen za bankéře, ale i za policisty nebo pracovníky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Policii a bankám došla s rozsáhlými podvody trpělivost a společně připravili informační kampaň, která má veřejnosti vysvětlovat praktiky telefonních zlodějů. Praha 18:03 6. března 2024

Ztráta peněženky je téměř vždy situací, ve které se každý snaží jednat co nejrychleji, tak aby se podařilo zablokovat účet dříve, než někdo zneužije platební kartu. Právě podobných, byť vymyšlených situací zneužívají falešní bankéři v podvodných telefonátech. Snaží se nátlakem donutit svou oběť, aby se rozhodovala ve strachu a spěchu.

Podvodníci se vydávají nejen za bankéře, ale také za policisty nebo zaměstnance úřadů. Dokážou podvrhnout telefonní číslo banky, ale když na něj zavoláte zpět, už se nedovoláte. Součástí takového hovoru bývá i dobře připravený scénář, a tak není snadné poznat, že se na druhé straně telefonu nachází podvodník.

Z ukázek reálných podvodných telefonátů, které Policie ČR poskytla Českému rozhlasu, je zřejmé, že se podvodníci snaží dostat svoji oběť pod tlak, vystresovat ji. Využívají při tom nával nesrozumitelných zkratek a proud nesouvisejících informací často podaných v bankovním žargonu.

Poslat na ‚rezervní‘ účet

V jedné z takových ukázek podvodník tvrdí, že se zloději zmocnili údajů z občanského průkazu poškozené a mohou mít tudíž přístup k jejímu bankovnímu účtu. Oběť ovšem namítá, že občanku nikde neukazovala. Na což podvodník říká, že ukradené osobní údaje mohl zneužít právě i některý z pracovníků banky.

Podvodník vzápětí pokračuje, že kvůli policejnímu vyšetřování nyní žena nebude moct využívat peníze na svém účtu. Ženu dále zastrašuje a dává jí pokyny, aby prostředky zaslala na rezervní účet banky.

Žena se ale brání, že chce nejdříve mluvit se svým bankéřem. „Já si dojdu za svým osobním bankéřem a poradím se s ním, protože vás neznám,“ vysvětluje žena.

Podvodník na to ale přitvrdí: „Pokud půjdete za bankéřem, dojde k narušení vyšetřování. To znamená, že budete následně trestně stíhána Policií ČR.“ Žena ale nakonec podvodníkovi nenaletěla. „Já to risknu,“ odvětila na výhružku a hovor ukončila.

Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Kubíka podvodníci obvolají stovky lidí denně a někdy jim to opravdu vyjde. Informace komu volat, čerpají z internetu a sociálních sítí. Loni takto povodně vylákali z jedné oběti dokonce 5,5 milionu korun.

Kampaň proti podvodům

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr upozorňuje, že banka klienta nikdy nenutí k tomu, k čemu své oběti nutí podvodníci. „Žádná banka nebude nutit svého klienta k převodu peněz. Banky mají jiné mechanismy, aby zablokovala nebo ochránila peníze,“ říká Kintr.



Podvodné telefonáty tvoří asi 20 procent všech kyberpodvodů na internetu. Podle údajů České bankovní asociace banky loni zaznamenaly 70 000 poškozených klientů, kterým podvodníci způsobili škodu zhruba 200 milionů korun.

Kyberúřad ve středu spustil informační kampaň. Videoklipy s českými herci ukazují právě popsané triky telefonních zlodějů a způsob, jak se před nimi bránit – zachovat klid a jednoduše zavěsit.