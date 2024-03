Podvodu bychom měli využít k reorganizaci celého spolku, myslí si sokol z Dobřichovic

Sokol se dočasného starosty Martina Chlumského pokusí získat část zpronevěřených peněz zpátky tím, že se připojí do dědického řízení po asistence exstarostky organizace. Ta měla ze spolku vyvést 46 milionů korun a po zahájení policejního vyšetřování spáchala sebevraždu. „Měli bychom této velmi smutné a dramatické události využít ke skutečně zásadní reorganizaci všech řídících struktur,“ myslí si místostarosta Sokola Dobřichovice Jiří Geisler. Rozhovor Praha/Dobřichovice 19:15 10. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukradené miliony zvládneme. Největší obavy mám ale z odlivu sponzorů, říká sokol Jiří Geisler (archivní foto) | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: Český rozhlas

Sokol má kolem 160 tisíc členů. Jak moc jitří atmosféru mezi řadovými členy informace o podvodu, kvůli kterému Sokol přišel o 46 milionů korun?

Domnívám se, že ta atmosféra je skutečně rozjitřená napříč celou členskou základnou. Zrovna Sokol Dobřichovice sice patří k větším jednotám, protože hospodaříme s velkým areálem a máme nadprůměrné množství členů, ale je zde spousta jednot, které mají pouze nižší desítky členů.

Tyto malé jednoty se skutečně skládají po stokorunách, aby si mohly společně zacvičit. Když pak slyší o šlendriánu takového mimořádného rozsahu, tak to samozřejmě nenechá nikoho klidným.

Všesokolský slet

Považujete výsledek sobotního jednání za dostatečný, když vezmeme v úvahu, že ze 13 členů předsednictva skončili pouze dva včetně starostky Moučkové?

V tuto chvíli to považuji za relativně dostatečný krok, protože nás v červenci čeká všesokolský slet a není možné rozložit vedení na úplné prvočinitele.

Policejní vyšetřování bude zcela jistě probíhat ještě dlouhou dobu a forenzní audit také nebude během týdne. Myslím si, že je v tuto chvíli dobře, že starostka jako vrchní odpovědná osoba rezignovala. Je také dobře, že proběhne forenzní audit.

Jediné, co mě trošku trápí, je to, že neprošel návrh na konání mimořádného podzimního sjezdu. Ten totiž jediný může odvolat a znovu zvolit kontrolní komisi, která ve věci podvodu velmi selhala.

Nejsem členem výboru, takže mám některé věci jenom z doslechu, ale podle mých informací se výboru zdál sjezd příliš drahý. Já ale můžu za Dobřichovice sdělit, že jsme připraveni pro uskutečnění mimořádného sjezdu poskytnout dostatečně velké prostory zcela zdarma.

Říkáte, že chcete sjezd na podzim, to znamená až po všesokolském sletu. Chápu to dobře?

Určitě, prioritou je teď všesokolský slet. Mimořádný sjezd pak prioritou číslo dva.

Neúčinné kontrolní mechanismy

Byl podle vás podvod selháním jednoho člověka, tedy asistentky bývalé starostky? Nebo budou potřeba větší změny?

Myslím si, že to bude kombinace obojího. Jednak se jedná o individuální selhání, to je zcela jasné. Druhá věc je to, že se vážně domníváme, že organizace řídicích a kontrolních mechanismů ve spolku neodpovídají 21. století.

K průšvihu se pravděpodobně schylovalo již delší dobu a teď se jenom sešly příznivé podmínky pro to, aby se podvod takového rozsahu uskutečnil.

Myslím si, že bychom měli této velmi smutné a dramatické události využít ke skutečně zásadní reorganizaci všech řídicích struktur. Teď je k tomu velká příležitost.

Projevuje se finanční škoda na vnitřním fungování Sokola a může to všechno, co se teď odehrává, ovlivnit přípravy na všesokolský slet, který se koná jednou za šest let?

Obávám se, že může, a to jednak z hlediska ekonomického, protože 40 milionů někde chybět bude. Nicméně věřím, že se to podaří zvládnout.

Chtěl bych ale upozornit i na strašně silnou morální škodu. Sokol byl doposud brán jako vzor čestnosti, ctnosti a vlastenectví. V tuto chvíli je ale náš škraloup tak velký, že mám obavu, aby se někteří podporovatelé sletu nakonec nerozhodli, že chtějí od příslibu peněz odstoupit.

Věřím ale tomu, že kroky, které bude nový zastupující starosta činit, povedou alespoň k částečnému uklidnění atmosféry.