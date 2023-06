Hlavní evropská žalobkyně: Řada podvodů s DPH je spojená s Českem, zločinci zneužívají i rozdílné sazby

Na podvodech spojených s daní z přidané hodnoty přicházejí evropské země podle odhadů Europolu o 50 miliard eur ročně. Další desítky miliard pak stojí daňové poplatníky podvody spojené se zneužíváním evropských fondů. Úřad evropského veřejného žalobce varuje, že členské státy nedělají dost, aby těmto zločinům zabránily. V Interview Plus i o tom mluvila hlavní evropská žalobkyně Laura Kövesiová. interview plus Praha 19:10 7. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská nejvyšší žalobkyně Laura Codruța Kövesiová z Rumunska | Zdroj: Profimedia

Jsou některé země „kreativnější“, pokud jde o zneužívání evropských peněz?

Neřekla bych, že jde o nějaké kreativnější země, ale o to, že si někteří zločinci myslí, že jsou chytřejší než my. To ale nejsou. Jde především o to, že některé země mají nedostatky v legislativě. Zločinci se obvykle snaží najít takovou legislativu, která jim umožní provést nějaký trik a obejít pravidla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Laura Codruța Kövesi, hlavní evropská žalobkyně

Snaží se přizpůsobit, a když vidí, že existují slabá místa v legislativě, tak toho zneužijí. Ale nejsou chytřejší než my a nejsou nám rovni. A když říkám nám, tak nemyslím nás žalobce v Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), ale všechny evropské občany, kteří se chovají slušně. Oni nejsou chytřejší a jsem přesvědčena, že nakonec zvítězíme.

Můžete jmenovat nějaké země, které mají slabá místa nebo díry v legislativě?

Ve všech členských zemích najdete nějaké problémy. To, co se pachatelé ale snaží hlavně zneužít, je možnost, že zůstanou neobjevení. A proto trváme na tom, a byla to i součást našich jednání zde v Praze, aby se zvýšila možnost odhalení.

Když oni budou mít pocit, že úřady zde nemají dostatečné prostředky a není věnována patřičná pozornost například odhalování podvodů s DPH, tak přijdou sem. Aktuálně pozorujeme, že existuje řada spojení s Českou republikou, zejména co se týká podvodů s DPH. A neděje se to náhodně.

Pokud náš úřad případ neodložil, nemohla ani NCOZ, říká žalobce v Lucemburku k šetření Babišova střetu Číst článek

Váš úřad odhaduje, že téměř polovina z celkové ztráty v celé Evropské unii jde na vrub právě podvodům s DPH. Jaký je modus operandi v těchto případech?

V zásadě jde o to, že zločinci se pokusí najít způsob, jak dovézt zboží, aniž by platili daně. A přesunout zboží z jedné členské země do jiné, aby se vyhnuli daním. Zneužívají systém, který je komplikovaný kvůli rozdílným sazbám DPH v členských zemích EU.

Zpravidla používají falešné dokumenty pro deklaraci o dovozu. Týká se to množství nebo typu zboží, které dovezli. Postupů, které u DPH používají, je celá řada.

Zmizel by celý tento problém, kdyby platila ve všech členských zemích stejná sazba DPH?

Jako žalobkyně bych řekla: „ano“, ale to záleží na ministrech financí, aby to probrali. Nechceme zastavit obchod v Evropě. Ale ano, může to být jeden z důvodů, proč se páchají podvody s DPH.

Méně úniků, více peněz

Je to složité, provést podvod s DPH, nebo potřebujete zručného účetního?

Nezbytně ne. I proto jsem mluvila o tom, že nejsou chytřejší než my.

Pochopil jsem správně vaše dřívější vyjádření, že národní vlády nevěnují podvodům s DPH dostatečnou pozornost?

Ano a je to pro mě poněkud zarážející. DPH znamená příjem. Opakovaně jsem jednala s ministry financí a oni si často stěžují, že nemají v rozpočtu dost peněz. Když ale snížíte objem škod způsobený podvody s DPH, což jsou desítky miliard eur, tak budete mít více peněz v rozpočtu.

Další případ evropského žalobce. Viní jednatele dvou firem ze zneužití jedenáctimilionové dotace Číst článek

Jedno z dalších témat, které jsem probírala zde v Česku, je naše snaha mít v každé členské zemi speciálního vyšetřovatele pracujícího na kauzách našeho úřadu. Obvykle slyším, že na to není dost prostředků.

Dobrá, ale když se podíváte na to, co EPPO dokáže, tak si opravdu myslím, že je to nejlepší nástroj, který můžou ministři financí využít, aby posílili rozpočet.

Také často dokážeme vymáhat škody, což jsou opět příjmy rozpočtu. Když porovnáte, kolik vás bude stát třeba deset vyšetřovatelů EPPO s tím, kolik za to dostanete zpátky, tak nevidím žádnou lepší investici. Nejen na národní úrovni, ale i na evropské úrovni. Pokud tedy smím v nadsázce použít slovo „investice“.

Východoevropské stereotypy

Zdá se, že východní země EU mají větší problémy s korupcí než ty západní. Vidíte to také tak?

Ne, s tím nesouhlasím. Korupce je všude a podvody s DPH také existují všude, příklad už jsem vám dávala. Vůbec si nemyslím, že východoevropské země jsou zkorumpovanější než jiné.

‚Konečně kompletní.’ Český tým evropských žalobců má nového člena, posílil ho Lukáš Jindra Číst článek

Sama jsem vypozorovala, že ve východních zemích, které jsou členy EPPO, jako jsou Bulharsko, Rumunsko, Slovensko nebo Česká republika, je kvalita státních zástupců velice dobrá.

Měli bychom na ně být hrdí. Z profesionálního hlediska jsou velmi dobří a tvrdě pracují. Vidíme snahu odhalovat tento typ zločinů. Že v některých západoevropských zemích tyto zločiny neodhalují, neznamená, že jsou čisté.

Znamená to, že vaše zkušenosti a data ukazují, že pohled na východní Evropu jako více zkorumpovaný region je jen stereotyp?

Ano, je to stereotyp, a myslím, že především my, kdo z této části Evropy pocházíme, bychom neměli takto mluvit. Protože to není pravda. Koneckonců jde především o odhodlání tyto případy odhalovat a bojovat s tímto typem kriminality.

V Česku vidím, jak naši kolegové vyšetřují velké kauzy a s tímto fenoménem skutečně bojují. To je důležité. Ráda bych viděla stejné odhodlání v jiných zemích.

Celý rozhovor s evropskou žalobkyní Laurou Kövesiovou si poslechněte v audiu v úvodu článku.