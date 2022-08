‚Taky vám dluží peníze?‘ Policie viní pět lidí z podvodu, škoda dosahuje desítek milionů korun

Škoda až 34 milionů, stovky klientů a pozemek zarůstající trávou. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, stíhání pětice podnikatelů souvisí s družstvem Sumway, které slibovalo klientům vysoké výnosy z investic. Svěřené peníze ale podle policie ve skutečnosti družstvo využívalo třeba i na hrazení dřívějších dluhů obviněných. V případě, že se kriminalistům podaří vinu podnikatelům prokázat, hrozí obviněným až 10 let vězení. Původní zpráva Praha 5:00 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Server iROZHLAS.cz se o družstvo SUMWAY začal zajímat přes případ | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozpadající se cihlová zeď, dřevěné rámy oken bez skel a velká dřevěná brána. Nad ní v kamenné obrubě nápis Josef Přichystal. A také datum 1879. Zchátralá zeď ve výšce jednoho patra budovy je to jediné, co ohraničuje pozemek zarostlý trávou a náletovými dřevinami od zbytku návsi Vojnic, místní části obce Těšetice na Olomoucku.

„To jsou zbytky statku, který tady stál déle než 100 let,“ vysvětluje lidovecký starosta obce Jindřich Protivánek (kandiduje i v letošních komunálních volbách, pozn. red.) a ukazuje na nedaleký kříž před kostelem. „Ke cti Nejsvětější Trojice Boží postavili manželé Josef a Maria Přichystalovi čís. 16 v Ohnicích (název obce do roku 1910, pozn. red.) L.P. 1890,“ stojí nápis na jeho očividně udržovaném kamenném podstavci. „To obci věnoval ten stejný majitel,“ dodává starosta.

Léta beze změny. Pozemek v centru obce, na kterém měl stát Seniorský dům Vojnice, zarůstá trávou. Na šířící se plevel si stěžují i sousedi | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Udržovaná náves, včetně čilého stavebního ruchu v opravovaném domě na jejím protilehlém konci naprosto kontrastuje s polorozpadlým statkem a zarůstajícím pozemkem, na kterém měl stát Seniorský dům Vojnice. Tedy developerský projekt firmy Simply Management, zastupované svého času podnikatelem Vlastislavem Římským, který je v současnosti zadržený kvůli podezření z daňových podvodů.

Pozemek po bývalém statku v obci Těšetice na Olomoucku. Na satelitním snímku je vidět, už pouze pozůstatek budovy, který slouží jako ohradní zeď pozemku.



Investice do ničeho?

Jak už dříve popsal server iROZHLAS.cz, právě tento projekt se dostal také do hledáčku pardubických hospodářských kriminalistů. Ti se jím začali zabývat poté, co do projektu investovalo družstvo Sumway. Tedy firma, která má investice do nemovitostí jako svůj podnikatelský záměr.

Podle dokumentů, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, tehdejší předsedkyně družstva Eva Šumberová podepsala s Vlastislavem Římským v rámci nikdy neuskutečněného projektu takzvanou rezervační smlouvu, na jejímž základě převedla na Simply Management 2,3 milionu korun.

Výstavba ale podle policie pravděpodobně nikdy nebyla myšlena vážně, protože Šumberová s Římským už dále nepodepsali budoucí kupní smlouvu, nenásledovaly další kroky, které by vedly k reálnému zahájení stavebních prací.

Rezervační smlouva mezi Vlastislavem Římským a Evou Šumberovou týkající se developerského projektu Seniorský dům Vojnice na Olomoucku.

Převedené peníze ale na účtu firmy Simply Management dlouho nezůstaly. „Suma ve výši 2,256 milionů korun byla obratem z účtu společnosti vybrána jejím statutárním ředitelem a současně předsedou správní rady Vlastislavem Římským,“ píší policisté.

Římský se pak z firmy stáhl. Jak redakce zjistila z obchodního rejstříku, jejím jediným akcionářem je aktuálně švýcarská společnost. A pozemek, na kterém měl stát seniorský dům, přešel na dnes už zlikvidovanou italskou firmu, za kterou formálně stojí invalidní důchodce z Kutné Hory.

Šlo přitom o peníze, které družstvu svěřili jeho klienti a doufali, že na tom vydělají. „Majetek družstva Sumway tvoří výlučně investiční vklady klientů, kteří své prostředky družstvu svěřují za účelem zhodnocení peněz a to aspoň na úrovni deset procent,“ píší kriminalisté.

Podle policie ale z účtu družstva mizely i další peníze. Měly odtékat do jiných firem obviněných. Ti je měli použít k osobním účelům, nebo placení dřívějších dluhů.

Podle bývalého vyšetřovatele protikorupční policie Kamila Kouby jde o takzvané Ponziho schéma. „Jedná se o protizákonné jednání, poměrně častý podvod, kdy pachatelé vylákají od svých klientů finanční prostředky ve zjevném rozporu s uzavřenými dohodami,“ vysvětluje Kouba po zběžném zhodnocení popsaného případu.

Ponziho schéma Ponziho schéma je chápáno jako investiční podvod. Provozovatel fondu slibuje klientům obrovské zhodnocení jejich investic, ti mu pak s důvěrou svěřují své finance a po slíbeném zúročení je často ještě reinvestují, což oddaluje krach celého podvodu. Celá věc zpočátku funguje, ale pouze proto, že jsou zisky vypláceny pouze některým investorům, a to ze vkladů těch, kteří přišli po nich. Systém tak může nějakou dobu fungovat, nicméně je to podmíněno příchodem nových a nových investorů. Jakmile ale nových zákazníků začne ubývat a fondu dojdou prostředky k vyplácení, přichází krach.

I proto kriminalisté už v případu obvinili celkem pět lidí, tři muže a dvě ženy, kteří mají na zmíněné družstvo přímou vazbu.

„Všichni jsou stíháni na svobodě (Římský je ve vazbě kvůli vyšetřování jiného případu, poz. red.). Všech pět osob je obviněno z trestného činu podvodu a v případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ přiblížila Dita Holečková, mluvčí pardubických kriminalistů, kteří se případem zabývají. Celková škoda podle ní dosahuje 34 milionů korun.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, stále probíhá výslech jednotlivých klientů družstva, jejichž počet se má pohybovat v řádu nižších stovek.

‚Taky vám dluží?‘

Kdo mezi obviněnými figuruje? Jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz, policie v případu obvinila bývalého majitele dotčeného pozemku Vlastislava Římského, zmíněnou Evu Šumberovou a jejího manžela Petra Šumberu. Kriminalisté pak stíhají ještě účetní družstva Petra Dytricha a Ivanu Šubrtovou.

Právě tu se redakci jako jedinou podařilo kontaktovat. Uvedla, že je bývalou klientkou společností Salia Group a Saving Funds. V družstvech Šumberových figuruje, aby si ohlídala své investice. V případu se cítí nevinná, podle svých slov nevěděla, že by družstvo provádělo cokoliv špatného. Více situaci komentovat nechtěla.

Zbylé obviněné se kontaktovat nepodařilo. Vlastislav Římský je aktuálně ve vazbě, Šumberovy pak nebylo možné zastihnout na adrese trvalého bydliště Evy Šumberové. Podle sousedů v domě skutečně bydlí. Celý den jí tam ale nikdo neviděl. Server iROZHLAS.cz proto alespoň zanechal vzkaz s kontaktními informacemi ve schránce domu.

Budovaná vila manželů Šumberových. Stavební ruch na místě podle sousedů utich asi před rokem. Teď je zajištěná policií, pravidelně ji ale jezdí kontrolovat obviněný Petr Šumbera | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petra Šumberu se nepodařilo zastihnout ani u domu, který si buduje v Pardubicích. Sice je zajištěný policií, ale podnikatel ho má pravidelně jezdit kontrolovat.

To ostatně na místě potvrdil i jeden ze sousedů. „Co po něm chcete? Taky vám dluží peníze?“ reagoval muž na otázku, jestli náhodou nezná Petra Šumberu. „Jezdí tady aspoň jednou týdně, asi kontrolovat svou investici,“ doplnil s pohledem na nedalekou rozestavěnou dvoupatrovou vilu.

Policie ji zajistila kvůli neúspěchu předchozí podnikatelské činnosti, ve které byl Petr Šumbera ústřední postavou a která s družstvem Sumway souvisí. Řeč je o případu okolo společností Salia Group a Saving Funds, o kterých server iROZHLAS.cz informoval už před pěti lety a kterými se stále zabývají elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Společnosti lákaly klienty na výhodné zhodnocení vkladů, jak se ale podle policie ukázalo, ke zhodnocování peněz nedocházelo a klienti firem o své peníze postupně přišli. Poškozených je téměř 3,5 tisíce a více než 160 firem.

V případu podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje dosud nepadla obžaloba, přesto policisté zajistili značnou část majetku společností. Peníze pak postupně podvedeným klientům vyplácejí zpět. Naposledy k tomu došlo před rokem.

Sídlo SUMWAY družstva v Pardubicích, v současnosti zajištěné policií | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na podobném principu fungovalo podle kriminalistů i družstvo Sumway. V dokumentech, kterými odůvodnili zajištění pardubického sídla společnosti, policisté vyvozují, že Sumway vzniklo za účelem pokračování „rozběhnuté obchodní a investiční činnosti“ po zhroucení systému firem, na jehož základě měly fungovat Saving Funds, Salia Group nebo Acu Invest.

A podle kriminalistů měli být právě z peněz Sumway vypláceni bývalí klienti těchto společností. A to sérií bankovních převodů přes další bytová družstva, ve kterých obvinění figurují.

„Tyto okolnosti, stejně jako další podrobné souvislosti ‚podnikání‘ podezřelé Šumberové vylíčil policejnímu orgánu svědek (...) (iROZHLAS.cz zná celé jeho jméno, pozn. red.), který pro Šumberovou dříve vykonával zprostředkovatelskou činnost v realitách,“ píše v dokumentu soud, který zamítl stížnost proti policejnímu usnesení.

Server iROZHLAS.cz se pokusil svědka kontaktovat. Ten ale nakonec setkání odmítl s odvoláním se na radu advokáta a podepsanou mlčenlivost.