Podzemní voda u bývalé skládky u Okříšek obsahuje více arzenu. Starosta žádá častější kontroly

Podzemní voda v okolí bývalé skládky u silnice na Zašovice u Okříšek na Třebíčsku ukazuje znepokojivý trend. Poslední jarní odběry potvrdily výrazný nárůst koncentrací některých nebezpečných prvků. Největší skok zaznamenali odborníci u arzenu, na některých místech až osminásobek oproti loňskému roku. Výrazně vzrostly také hodnoty kobaltu, olova a vápníku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyšší koncentrace arzenu, kobaltu a dalších prvků. To ukázal poslední monitoring podzemních vod u bývalé skládky nedaleko Okříšek na Třebíčsku. Ovlivní to zdroje vody?

„Teď to stouplo docela výrazně. Říkám pořád v normě, ale chceme to radši zkontrolovat i v těch nižších vrtech, jestli se to neposouvá dál,“ popisuje další kroky starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Ukazuje přitom na bývalou skládku, kterou tvoří dnes už zarostlý kopec, a na žlutou trubku s kovovým víkem, právě odtud byly vzorky na jaře odebrány.

Podle monitorovací zprávy mohlo nárůstu škodlivin dojít v důsledku plošného odlesnění kvůli kůrovcové kalamitě. Odhalený terén tak umožňuje rychlejší vymývání zbytkové kontaminace do okolí.

Místo měření kontaminace skládky | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas

Místo měření kontaminace skládky | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas

Obec má obavy především kvůli blízkosti studní obyvatel i důležitého vodního vrtu Vodárenské akciové společnosti. Podle její mluvčí Ivy Librové mají ale Okříšky dva vzájemně nezávislé vodní zdroje a případné riziko je tak zvládnutelné.

Radnice chce i tak rozšířit a zpřesnit dohled. Místo tří měřících bodů má být nově více vrtů a odběry se budou opakovat každého půl roku.