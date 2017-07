„My v žádném případě nemůžeme ověřit částku, kterou poslanec uvádí jako příjem, který měl mimo svůj plat z ostatních činností. Záleží, jak on pravdivě uvádí, co tam napíše. My žádné mechanismy nemáme,“ popsala pro server iROZHLAS.cz předsedkyně mandátového výboru Miroslava Němcová (ODS). Ta už pro letošní rok hlásí hotovo: patnáctičlenný výbor už zkontroloval všech zhruba 350 prohlášení, která měl na stole.

Důchod i recenze

Korunové dluhopisy

„Může to být zajímavá informace pro ty voliče, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Andrej Babiš je natolik bohatý člověk, aby nepotřeboval vstupovat do politiky s cílem se nějak obohatit nebo podvádět. Pro někoho to může být potvrzení toho, že Andrej Babiš slušně vydělává na korunových dluhopisech, z nichž určitou část nemusí danit,“ zhodnotil to před časem komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

„To znamená, aby nebyl korumpován a tak dále. Novela zákona o střetu zájmů, která přitáhla pozornost médií, ale pochopitelně pouze v tom slova smyslu, že se hovořilo o lex Babiš a podobně a už se příliš nezdůrazňovalo to, že skutečně v té novele je obsaženo, že by politici při nástupu do funkce měli uvádět svůj majetek, svoje majetkové přiznání, a to pak by mohlo být nebo bude porovnáváno pravidelně každý rok, jak se ty majetkové poměry vyvíjejí. Je tam také změna v tom, že by měla být nezávislá kontrola a že ta evidence by měla být elektronická a na jednom místě, protože nyní to je velice roztříštěné,“ uzavřel komentátor Hartman.