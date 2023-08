Pohoršování se nad Vaňkovou je pokrytecké, říká Hollan. Normální je drogy nebrat, míní Bartošek

Měla by brněnská primátorka Markéta Vaňková rezignovat kvůli fotce s lajnami bílého prášku? Podle lidovce Jana Bartoška je užívání drog politiky špatné a neomluvitelné, brněnský zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno) je přesvědčen, že nastal čas změnit pohled, kterým společnost nahlíží na užívání drog. Pro a proti Brno 14:02 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) | Zdroj: Profimedia

„Kritika je pokrytecká zejména od politiků, protože užívání nelegálních návykových látek je v politice běžné,“ uvádí v Pro a proti ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měla by brněnská primátorka Markéta Vaňková rezignovat kvůli fotce s lajnami bílého prášku? Debatují Jan Bartošek (KDU-ČSL) a brněnský zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno)

Bývalý psychoterapeut se zkušenostmi v oblasti závislostí a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) věří, že na osoby veřejně činné jsou vždy přísnější požadavky.

„Odmítám tvrzení, že kokain a návykové látky jsou běžné. Je navíc obtížné provádět prevenci braní drog nebo alkoholu u dětí, když se u veřejně činné osoby tváříme, že vlastně o nic nejde,“ dodává lidovec.

Děsit školní děti drogami nefunguje, namítá Hollan. „Drogy se ve společnosti užívaly, užívají a budou se užívat. Jde o to k nim přistupovat racionálně, s pokorou a osvětou. Válka proti drogám nedává smysl. Rekreační užití, které v případě primátorky pravděpodobně vidíme, nevytváří žádný velký problém.“

Kokain je v politice běžný

Politici jsou jen lidé. Pro Vaňkovou by byl reputační problém, kdyby byla proti drogám, míní politolog Číst článek

„Prevence se nedělá strašením, ale dospělým a kompetentním upozorněním na míru rizik,“ vysvětluje Bartošek. „Přehlížení rekreačního užívání drog s tím, že je v pohodě, rozhodně v pořádku není, zvlášť týká-li se dětí.“

Konopí je v Česku užíváno masivně, tvrdí Hollan. „A lidé si za prodej několika kil trávy chodí sednout na 8 až 12 let. Ale společnost bez drog je utopie, má smysl proto k drogám přistupovat s osvětou, pokorou, ale ne děsit.“

„Každý, kdo užívá kokain, se zcela vědomě spolupodílí na financování organizovaného zločinu se vším, co s ním souvisí, tedy prostituce, zbraně, drogy a tak dál,“ upozorňuje poslanec.

Ten také zpochybňuje kriminalizaci spojenou s marihuanou. „Na Mírově nesedí ti, kteří si pěstují pár kytek pro svou potřebu, ale ti, kteří mají k tomu i další trestné činy.“

ODS se posouvá spíš mým konzervativním směrem. Vládní spolupráci s Piráty jsem čekal horší, říká Benda Číst článek

„Kdyby paní primátorka užila konopí, tak jako strašně moc dalších lidí nejen v politice, tak to etický a morální prohřešek není. Kokain v politice užívá opravdu velké množství lidí a sami to za morální selhání nepovažují. Možná je na čase se bavit o tom, že to běžné je, a neděsit se tím,“ navrhuje Matěj Hollan (Žít Brno).

Politika je služba trvající 24 hodin denně, říká lidovec. „A je o symbolech. Nelíbilo by se mi, kdyby byl politik vyfocen opilý, nelíbí se mi ani tento způsob chování. Chápu, že jsme ve velkém vypětí, ale řešit to návykovými látkami není norma a není to správné. Každý z nás má řešit své problémy jinak než alkoholem nebo koksem,“ doporučuje Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.