Pohotovosti řeší přetlak neakutních pacientů. ‚Je to zneužívání systému,‘ říká primář z Jihlavy

MEDIAN: Volby by vyhrálo ANO. Spolu a SPD dělí 5 procentních bodů, do Sněmovny by prošli i Motoristé

Volby by v červnu vyhrálo ANO, které by získalo 32 procent. Na druhém místě by s 19 procenty byla koalice Spolu, která si pohoršila o dva procentní body. Kandidátka SPD by byla třetí se 14 procenty.