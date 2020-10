Veterinární stanici na pražském letišti končí smlouva, zrušení by ovlivnilo dodávky zvířat ze zahraničí

Někteří prodejci ryb, ale taky třeba chovatelé a zoologické zahrady by mohli mít od listopadu problémy s dodávkami zvířat nebo živočišných produktů ze zahraničí. Pohraniční veterinární stanici na pražském Letišti Václava Havla totiž hrozí zánik. Právě přes ni přitom zásilky ze zemí mimo unii do Česka putují. Smlouva mezi letištěm a Státní veterinární správou končí k poslednímu říjnu a novou se zatím nedaří vyjednat. Praha 13:19 3. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veterinární stanice má i dočasné stanoviště na umístění psů. Zrušení stanice by znamenalo komplikace pro dovozce zvířat. (Ilustrační foto) | Foto: Marianne Todd/Stringer | Zdroj: Getty images

Pokud by se nepovedlo vyjednat novou smlouvu mezi letištěm a Státní veterinární správou, Česko by se stalo jediným unijním státem, který by pohraniční veterinární stanici neměl.

Stanice je v části letiště určené pro nákladní lety. Má zvláštní prostory pro testování, ale i případné pozdržení různých druhů zvířat nebo živočišných produktů.

„Tady vidíme jednu zásilku, která je pozastavená. To je rybí olej v kapslích, chybí ji nějaké doklady,“ popisovala pro Radiožurnál veterinární inspektorka Markéta Bernášková.

Dovozce má na to dle zákona šedesát dní, pokud nedodají doklady, zásilka musí být zlikvidovaná. Pokud zvířata nevyhovují, je možnost je odeslat zpět.

Nejčastější odběratelé zásilek jsou podle Bernáškové firmy, které obchodují s živočišnými produkty, čerstvé ryby, doplňky stravy. Co se týče zvířat, jsou to akvarijní ryby, terarijní zvířata, psi a kočky.

Veterinární stanice má i dočasné stanoviště akvarijních rybiček, plazů a primátů. Pro jednotlivé kategorie existují různé možnosti umístění. Zvířata tady zůstávají, dokud nemají v pořádku všechnu dokumentaci. Podobně je tomu v případě ptáků, psů a koček, kde tu pro ně jsou umístěny klece a kóje.

Pokud by se přes veterinární stanici na letišti přestaly odbavovat zásilky ze třetích zemí, přineslo by to s sebou komplikace pro některé dovozce. „Třeba pro dovozce chlazených ryb, je potřeba je co nejdřív dodat obchodníkovi, dále pro dovozce zvířat, hlavně akvarijních ryb, zásilky jsou nasyceny kyslíkem zhruba na 48 hodin,“ vyjmenovávala Bernášková dovozce, kterých by se komplikace týkaly nejvíce.

Frankfurt nad Mohanem

Pokud by pohraniční veterinární stanice na Ruzyni skončila, musely by firmy využívat například tu ve Frankfurtu nad Mohanem. To už by pro ně mohl být problém - potvrdil obchodní zástupce jedné ze společností, které do Česka dováží akvarijní ryby, Tomáš Slanina.

„Samozřejmě by to znamenalo vyšší náklady na dopravu, protože Frankfurt - Praha to je 550 kilometrů jedna cesta, a ty poplatky jsou vyšší tam, plus samozřejmě cesta do Prahy, u těch akvarijních ryb to hraje roli velkou, protože čím dřív je z přepravních podmínek dáte do opravdových akvárií karanténních, tím pro ně líp.“

Komplikace při přepravě by to znamenalo třeba i pro pražskou ZOO. Na čem jednání o smlouvě váznou, mluvčí letiště Roman Pacvoň komentovat nechtěl.

„Stále probíhají jednání o dalším působení stanice a o případném obnovení smlouvy, proto v tuto chvíli nemáme bližší informace a detaily budeme schopní sdělit, jakmile jednání skončí,“ uvedl.

Konkrétnější byl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. „Stávající smlouva s letištěm Praha je z jejich strany vypovězená k 31. říjnu, hledá se finanční model, který do budoucna bude fungovat. Týká se to provozu celkově, dosud platíme letišti půl milionu ročně. Náš zakladatel, což je ministerstvo zemědělství do toho jednání vstoupilo taky, a přizvalo ministerstvo financí, které je stoprocentním akcionářem letiště Praha.“

Resort financí redakci Radiožurnálu s dotazy odkázal zpátky na vedení letiště. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého termín jednání známý není. Potvrdil ale, že problémy kolem uzavření nové smlouvy souvisí s finančními požadavky letiště.

„Nároky ze strany Letiště Praha jsou několikanásobné vyšší než doposud. V případě, že bychom o pohraniční veterinární stanici přišli, byli bychom jediná země v celé Evropské unii, která by byla závislá na ostatních členských státech ve věci dovozu zásilek produktů živočišného původu a zvířat ze třetích zemí.“

Stanice přitom podle Státní veterinární správy jen za loňský odbavila bezmála tisíc zásilek.