Na pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI. se chystá autobus z Čech. Zřejmě se zúčastní i zástupci vlády

Na poslední rozloučení s bývalým papežem Benediktem XVI. se do Vatikánu chystají i čeští a moravští věřící. Cestovní kancelář Miklas Tour organizuje poutní zájezd na pohřeb, který se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna ve Svatopetrské bazilice. Benedikt XVI. zemřel 31. prosince v 95 letech. Do Vatikánu se chystají i tuzemští biskupové a pravděpodobně i delegace české vlády.

Mluvčí vlády Václav Smolka v pondělí na dotaz ČTK, zda vládní delegace do Říma pojede, uvedl, že to tak pravděpodobně bude. Rozhodnutí by podle něj mělo být jasné v úterý dopoledne.

„Zatím plánuji autobus z Moravy, pokud bude zájem, jsme připraveni vypravit i autobus z Prahy,“ řekl v pondělí ČTK Jindřich Miklas z cestovní kanceláře. Odjíždí se 4. ledna dopoledne po trase Svitavy, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno a Mikulov. Po páteční účasti na posledním rozloučení s emeritním papežem Benediktem XVI. se 5. ledna odpoledne bude autobus vracet zpět do Česka.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, zemřel poslední den minulého roku ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. V roce 2013 se stal prvním papežem za zhruba 600 let, který na svou funkci rezignoval.

Smrt emeritního papeže reflektovala kromě věřících i řada světových státníků včetně amerického prezidenta Joea Bidena. Zesnulého vyzdvihli jako velkého teologa nebo obránce „tradičních hodnot“.

Český premiér Petr Fiala uvedl, že si papeže Benedikta XVI. velmi vážil. „Mám rád jeho teologická a filozofická díla, patřil k předním intelektuálním osobnostem naší doby. Jeho velikost ukazuje i jeho rozhodnutí odejít z papežského stolce,“ uvedl Fiala. Dodal, že je vděčný za možnost se s ním setkat.