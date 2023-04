‚Člověk měl pocit, že je nesmrtelná‘. Lidé se naposled rozloučili s Danou Němcovou

Kostel svatého Ignáce na Karlově náměstí v Praze zaplnili v sobotu odpoledne lidé, aby se naposledy rozloučili s Danou Němcovou. Byla jednou z nejvýraznějších postav československého disentu. Zemřela 11. dubna ve věku 89 let. Byla mezi prvními signatáři Charty 77, spoluzakládala Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných nebo Občanské fórum Praha 17:30 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední rozloučení s Danou Němcovou v kostele sv. Ignáce | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Pohřeb se konal na Karlově náměstí, protože Dana Němcová prakticky jen pár metrů odtamtud bydlela. Od šedesátých let byl byt manželů Němcových, kterému se říkalo JÉČKO, útočištěm pro lidi, kteří měli problémy s komunistickým režimem.

Scházeli se zde umělci undergroundu jako třeba členové skupiny The Plastic People of the Universe i disidenti.

Zemřela Dana Němcová, bývalá mluvčí Charty 77. Patřila k nejvýraznějším osobnostem disentu Číst článek

Kostel byl lidmi zcela zaplněn, část smutečních hostů musela stát i venku. Poslední sbohem přišel Daně Němcové dát například Vratislav Brabenec, člen už zmíněných Plastiků, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, dokumentaristka Olga Sommerová, spisovatel Jáchym Topol, nebo slovenský sociolog Fedor Gál.

Z politické reprezentace se přišel s Danou Němcovou rozloučit například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Dana Němcová byla nádherná žena, která všude, kam přišla, přinášela sílu, svobodu a vůli se postavit všemu, co je zlé. To jsem cítil. Cítil jsem také, že lidi neuvěřitelně spojovala, což dokázala, aniž by křičela nebo dupala,“ řekl Vystrčil.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zaslali věnec, který byl u rakve. Pražský hrad reprezentovala kancléřka prezidenta Jana Vohralíková.

Z expolitiků byl na pohřbu Dany Němcové třeba Karel Schwarzenberg nebo také Jan Ruml.

„Byla to strašně statečná žena, která tiše naslouchala bolestem druhých a pomáhala jim. Já jsem z pohřbu až dojatý, protože člověk měl pocit, že je nesmrtelná. Ale, jak je vidět, pán bůh měří všem stejně,“ řekl Ruml.

Mezi dalšími smutečními hosty byl například také kněz a teolog Tomáš Halík. Po mši odvezl rakev pohřební vůz na hřbitov na Malvazinkách, kde bude uložena do rodinného hrobu.