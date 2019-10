Na pohřeb Gotta zamíří do Prahy davy lidí. Posílí vlaky a metro, nepojedou některé tramvaje

Pražský dopravní podnik v pátek 11. října při posledním rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem na Žofíně přeruší provoz tramvajové linky číslo 17 mezi Národním divadlem a Mánesem. Posílen bude zřejmě provoz metra, uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. RegioJet své spoje již posiluje a bude v tom pokračovat. České dráhy o případném navýšení rozhodnou do středy. Svá opatření stále ještě chystají policisté a záchranná služba, uvedli pro Radiožurnál. Praha 16:00 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obaly vinylových desek zpěváka Karla Gotta ve výloze prodejny na Jungmannově náměstí v Praze, u které vydavatelství Supraphon zřídilo pietní místo k uctění Gottovy památky. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Pražský dopravní podnik o veškerých mimořádných změnách souvisejících s posledním rozloučením se zpěvákem Karlem Gottem informuje v následujících dnech. „V souvislosti s páteční smuteční akcí na Žofíně předpokládáme výluku tramvajové linky 17 na nábřeží. Linka 17 bude obousměrně odkloněna přes zastávky Myslíkova – Národní třída – Národní divadlo,“ uvedla Řehková.

Zájem o pohřeb Gotta bude obrovský, řekl Babiš. Žofín očekává 100 tisíc lidí Číst článek

Tramvaje budou jezdit po náhradní trase po celý pátek, to znamená zhruba od 4.30 do 0.30. Podle Řehkové by mělo jezdit častěji i metro.

Posílit spoje plánují i vlakoví dopravci ve směru do Prahy i zpět. Například RegioJet už svoje vlaky posílil, řekl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj. „V tuto chvíli už dáváme do prodeje dodatečné kapacity na těch vlakových spojích, které byly plnější. Sledujeme, jak se poptávka vyvíjí, a plánujeme posilovat ještě i další spoje tak, abychom nabídli maximální možnou kapacitu pro cestování,“ uvedl.

Posílení spojů zvažují podle mluvčího Petra Šťáhlavského i České dráhy. „Sledujeme zájem o vlaky směrem do Prahy i z Prahy a v případě, že dojde k vyprodání většího počtu rezervací, budeme přijímat opatření například k posílení vlakových spojů,“ přiblížil. Dopravce o případném navýšení počtu spojů rozhodne do středy.

Květiny, svíčky, vzkazy. Lidé se dál chodí loučit s Karlem Gottem na Bertramku, kde bydlel Číst článek

Žofín pro tisíc lidí...

Policisté a záchranáři se na rozloučení na Žofíně zatím stále připravují. „Situaci monitorujeme, požadavky teprve přicházejí,“ uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová pro Radiožurnál. Konkrétní opatření včetně uzavírek a dalších dopravních omezení by měla být podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové známa ve středu odpoledne.

Na oficiálních webových stránkách Karla Gotta vyšlo v pondělí odpoledne prohlášení, že rozloučení se zpěvákem i Signal Festival, který se koná ten samý den od 19.00 na nedalekém Smetanově nábřeží, proběhnou se vzájemným respektem. „Obě události se uskuteční, a to se vzájemným porozuměním, respektem a úctou. Karel Gott by si žádné rušení kulturní události nepřál,“ nechala se slyšet Ivana Gottová.

... očekává se 100 tisíc

Podle odhadů Paláce Žofín by se s Gottem mohlo přijít rozloučit až 100 tisíc lidí. Kapacita paláce je přitom podle obchodního ředitele Petra Denka kolem tisíce lidí. Dodává ale, že Žofín je na organizaci připravený.

„První hosté budou vpuštěni v pátek v osm hodin. Následně se bude posouvat celá fronta čekajících ve venkovních prostorách na ostrově a na nábřeží,“ popsal pro Radiožurnál.

Lidé pak budou čekat na hlavním schodišti do velkého sálu, kde se budou moci lidé uklonit a položit květiny. A druhým vchodem do sálu budou po schodišti odcházet.

Zpěvákovi příznivci se scházeli v posledním týdnu před jeho vilou na Bertramce, kde pokládali květiny a svíčky. Jejich úklid plánuje TSK na pondělí 14. října. TSK bude podle mluvčí Barbory Liškové vše ještě konzultovat s radnicí Prahy 5 a městskou policií.

Rozloučení se na Slovanském ostrově v Paláci Žofín uskuteční v pátek od 8.00 do 22.00. Následující den se bude konat od 11.00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.