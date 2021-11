Výběr z médií: dražší pohřby, větší zájem o výčepní zařízení a desetitisíce registrovaných pilotů dronů

V českém tisku se ve středu dočtete, že pohřby v Česku podle Mf Dnes zdražují až o třetinu. Deník informuje o zvýšeném zájmu o výčepní zařízení, které lidé používají kvůli koronaviru doma k točení piva. A v Česku se letos zatím registrovalo skoro 35 tisíc pilotů dronů, píše Právo. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít dron, drone, model dronu, bezpilotní letadlo, bezpilotní letoun | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Pražské hotely zdraží a nevyplatí ani prémie, ani dividendy. Zjistil to deník E15. Zdražit by měly do konce roku o pět až deset procent. Praha si alespoň polepšila z hlediska velikosti hotelového trhu. Aktuálně je mezi evropskými metropolemi na 23. místě, před Římem nebo Amsterdamem.

Mf Dnes

Pohřby v Česku zdražují až o třetinu. Píše středeční Mf Dnes. Může za to zdražování plynu a elektřiny. Lidé tak na obřadech šetří. Podle dat Českého statistického úřadu teď pohřeb vyjde na 21 tisíc korun.

Deník

Na pivo do garáže místo do hospody. Čím dál víc lidí v reakci na covidová opatření pije pivo u sebe doma z výčepního zařízení, píše středeční Deník. Výrobci výčepů tak aktuálně nestíhají pokrýt poptávku a často nejsou k sehnání.

Lidové noviny

Česká národní banka tlačí na výrazně silnější korunu, to je titulní článek Lidových novin. Zlevnit by tak měly nákupy v cizině, i když zatím jen mírně. Centrální banka očekává, že začátkem roku bude tuzemská měna na hodnotě 24,5 koruny za euro.

Hospodářské noviny

Z lesů v okolí bývalého muničního skladu ve Vrběticích by v budoucnu mohl být lesopark přístupný veřejnosti, tématu se věnují středeční Hospodářské noviny. Státní podnik Vojenské lesy a statky se teď snaží pozemky zasažené výbuchem v říjnu 2014 získat. Lesopark by z nich mohl být po tom, co projdou hloubkovým průzkumem.

Právo

V Česku se letos zatím registrovalo skoro 35 tisíc pilotů dronů. Pro deník Právo to uvedl Úřad civilního letectví. Registraci získalo také 31 500 provozovatelů dronů. Od začátku roku platí povinnost registrovat drony, které mají kameru nebo váží přes čtvrt kila.