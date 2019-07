Babička pohřešované Valerie popřela, že by dívku bila. ‚Výpovědi sourozenců jsou zmanipulované,‘ tvrdí

Babička pohřešované nezletilé Valerie v pondělí u soudu znovu popřela, že by dívku týrala. Vnučku údajně odvezla za příbuznými do Německa, kam se chtěla i s ostatními dětmi odstěhovat. Obžaloba ženu viní z opuštění dítěte, zanedbání péče a týrání. Dívka je nezvěstná od srpna 2018. Hlavní líčení bude pokračovat v úterý, kdy by soud mohl ve věci také rozhodnout. Praha 19:50 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po Valerii z pražského Žižkova již několik měsíců pátrají pražští kriminalisté z oddělení vražd | Zdroj: Policie

„Bude proveden důkaz spisem Obvodního soudu pro Prahu 8, týkajícím se svěření nezletilých dětí do péče paní obžalované. To samozřejmě za předpokladu, že se nám podaří spis obracet opatřit. Nebo alespoň jeho část,“ popsala pro Radiožurnál soudkyně Lenka Hájková. Následně by měly zaznít závěrečné řeči a soudkyně vynést rozsudek.

U obvodního soudu pro Prahu 3 v pondělí zazněly ze záznamu výpovědi nezletilých svědků – sourozenců dívky. Ti přiznali, že jejich babička Valerii i jejího bratra bila, a to prý vařečkou, naběračkou nebo násadou od vysavače.

Zatímco mladšího chlapce podle jejich slov žena bila „jen trochu“, jeho sestru týrala skoro každý den. „Valerie to měla nejhorší,“ řekla starší dívka policii.

Bití žena údajně zdůvodňovala tím, že dívka zlobí. Holčičce prý také nedávala najíst. Dívčino zmizení pak zbylým dětem žena vysvětlovala tak, že Valerie musela „na léčení“. Obhajoba žádá ještě doplnění důkazů, což soud plánuje udělat v úterý.

‚Děti byly spokojené‘

Obžalovaná výpovědi dětí odmítla, jsou podle ní zmanipulované. Soudu vysvětlovala, že děti u ní netrpěly nouzí a byly spokojené. Pokud by byl nějaký problém, mohly prý zkontaktovat pracovníky Klokánku, ve kterém pobývaly před tím, než je žena dostala do péče. „Já jsem tu holku skutečně odvezla do toho Německa,“ řekla v pondělí také žena.

Soud přečetl i výslechy dalších svědkyň. Jedna z nich například popsala, že když Valerii potkala, měla na rukou modřiny. Dívka jí prý řekla, že spadla ze schodů. Druhá žena vypověděla, že její dcera se s dívkou přátelila, přestala se s ní ale vídat poté, co byla u obžalované na návštěvě, při které musela pohřešovaná holčička celou dobu klečet.

Kromě týrání a opuštění dívky klade ženě obžaloby za vinu také ohrožení její výchovy, zanedbání povinné výživy a zpronevěru dávek a příspěvků, které na Valerii pobírala i po jejím neohlášeném zmizení. Žena je od loňského srpna ve vazbě, hrozí jí maximálně osmileté vězení.