Pohyby v Černínském paláci. Končí nejdéle sloužící šéfúředník, střídat se bude i v srdci evropské justice
Z ministerstva zahraničí podle zjištění iROZHLAS.cz odchází nejdéle úřadující sekční šéf. Černínský palác také hodlá jmenovat nového zmocněnce pro zastupování České republiky před soudním dvorem Evropské unie, což je klíčová justiční autorita pro členské státy. Plyne to materiálů, které má redakce k dispozici. Informace iROZHLAS.cz následně potvrdil Černínský palác.
„Čekali jsme větší zájem. Počítali jsme s 50 tisíci zápisy, to se nenaplní,“ prohlásil 1. srpna na půdě Senátu vrchní ředitel sekce právní a konzulární ministerstva zahraničí Martin Smolek. Hodnotil touhu Čechů v zahraničí zúčastnit se korespondenční volby, dosud si o registraci řeklo 19 tisíc lidí. Právě jeho sekce za organizaci volby odpovídá.
Šachy v diplomacii. Velvyslancem bude Pavlův klíčový úředník, naopak končí bývalý Zemanův poradce
Číst článek
Nikdo z Černínského paláce neslouží na pozici ředitele sekce tak dlouho jako právě Martin Smolek, funkci vykonává už od června 2015. Úkolem jeho lidí je zajišťovat právní servis resortu, podílet se na zastupování Česka v mezinárodních organizacích a poskytovat pomoc v nouzi českým občanům v zahraničí.
Jak nyní zjistil iROZHLAS.cz, Smolkova služba na tomto postu končí. V diplomatických službách ale zůstává. „Martin Smolek bude od 1. září vyslaný jako vedoucí Stálé mise České republiky ve Vídni,” potvrdil redakci odbor komunikace Černínského paláce. Nový ředitel sekce vzejde z výběrového řízení.
Nový zmocněnec u soudního dvora
Úlohou stálé mise je zastupovat Českou republiku při jednání v institucích, které ve Vídní sídlí. Jde třeba o Organizaci pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, několik složek Organizace spojených národů nebo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Smolek v křesle šéfa mise vystřídá Iva Šrámka, který tam působil sedm let.
Odchod Smolka do Vídně znamená ještě jednu změnu. Od roku 2008 byl také vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie. Pokud členská země nedodržuje unijní předpisy, právě tento tribunál o tom rozhoduje a trestá. Chrání také práva občanů před svévolí unijních orgánů.
Novým zmocněncem Česka před soudním dvorem bude od 1. září dlouholetý právní expert ministerstva zahraničí Jiří Vláčil. V resortu působí od roku 2008, posledních deset let kryl Smolkovi záda u soudního dvora jako jeho zástupce. Vláčil navíc 1. září převezme řízení odboru komunitárního práva zmíněné právní a konzulární sekce.
„Spolu s vládním zmocněncem zastupoval ČR v celé řadě kauz, a to včetně těch nejsložitějších. Z tohoto důvodu byl návrh na jmenování Jiřího Vláčila přirozenou volbou, která zajistí kontinuitu vysokého standardu zastupování ČR před Soudním dvorem EU,” odůvodnilo jeho výběr ministerstvo. Změny na nejvyšším postu u soudního dvora musí ještě schválit vláda Petra Fialy (ODS).
38 žalob na Českou republiku
Podle posledních dostupných údajů, k 31. prosinci 2023, čelila Česká republika od svého přistoupení k Evropské unii celkem 896 řízením pro porušení unijního práva, k uvedenému termínu jich bylo aktivních už „jen“ 55. Z těchto do konce roku 2023 celkem tři vyústily v podání žaloby na Českou republiku.
Soudní dvůr EU uložil Česku pokutu 57,6 milionu korun za nesplnění závazků o ochraně oznamovatelů
Číst článek
Za dobu celého členství se Česko zodpovídalo ze 38 žalob pro porušení práva Evropské unie. Přesně za polovinou z nich stálo to, že Česká republika nevtělila evropskou směrnici do domácího právního řádu. Zbytek se týkal špatného převedení směrnice či nesprávného použití unijního práva.
V tomto ohledu je nechvalně historickým datem pro Česko 20. březen 2023. Tehdy na něj Evropská komise podala žalobu, protože nezahrnulo do legislativy směrnici na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Jde o první případ, ve kterém komise navrhla České republice jako trest pokutu. Soudní dvůr jí pak letos v březnu uložil sankci 57,6 milionu korun.