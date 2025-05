Pojar: Osobní setkání je nenahraditelné. To, že Zelenskyj přijel se svou ženou, ukazuje důvěru

Po dvou letech je v Česku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Co přinesla jeho jednání s českými představiteli? A co má dělat Ukrajinské centrum národní jednoty, které vznikne v Praze? „Cílem je umožnit dobrovolné návraty Ukrajinců. Zároveň jde o koordinaci a podporu Ukrajinců žijících v Česku a podporu těch, kteří se nebudou chtít vrátit,“ říká poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Praha 0:10 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je druhým dnem na návštěvě Česka. Je to jeho druhá návštěva od doby, kdy Rusko zahájilo v roce 2022 vojenskou invazi na Ukrajině. Byť ještě zbývá nějaký čas do odletu ukrajinského prezidenta, dá se už teď bilancovat, jak důležitá ta návštěva byla?

Bylo dobře, že tady Volodymyr Zelenskyj byl. Byla to jednání plná konkrétních dohod a debat, takže to je také vždycky správně, že to není jenom, že se poplácáme po zádech, ale že skutečně řešíme konkrétní příležitosti a možnosti, jak posílit vlastní spolupráci z našeho pohledu, tedy jak posílit naši ekonomiku a obranyschopnost.

Do určité míry to byla asi symbolická návštěva už i tím, že tady byl se svojí ženou, ukrajinskou první dámou, což se nestává tak často, aby takto cestovali. Myslím si, že to je také určitá symbolická důvěra v Českou republiku a v tu blízkost, že navštívili v Prahu oba dva zároveň.

Předpokládám, že čeští představitelé jsou v kontaktu s těmi ukrajinskými i na dálku a taková návštěva má velmi často opravdu spíše symbolický význam. Nebo je to tak, že tím, že se vidí, bylo opravdu možné některé projekty výrazně posunout dopředu?

Určitě bylo možné některé projekty posunout dopředu a vyříkat si některé věci, jak vidíme třeba rozdílně nějakou část spolupráce nebo proč některé projekty neběží tak rychle, jak bychom si přáli.



Nikdy nemůžete nahradit osobní setkání a možnost osobního rozhovoru tím, že si voláte nebo posíláte zprávy. To je také možné a je důležité komunikovat průběžně, což jednotliví ministři a nejvyšší představitelé dělají, ale osobní setkání je nakonec nenahraditelné. Je dobře, že jednou za čas k němu dojde i na té bilaterální úrovni.

Sám jsem se totiž viděl s Volodomyrem Zelenským za poslední tři roky asi patnáctkrát – to znamená, že premiér přinejmenším také nebo ještě víckrát – na půdě Evropské unie nebo různých mezinárodních summitů.

Tam je to také někdy o osobním setkání, které je ale velmi rychlé a pak je to o hromadných zasedáních. Ta mají smysl, ale takto se pobavit při delším rozhovoru na domácí půdě, to se jednoduše nenahradí.

Takže to má i tento komunikační význam, samozřejmě ten symbolický, jak jste říkal, ale i ten věcný, protože jednání byla o konkrétních příkladech spolupráce v různých dimenzích, v různých polích. A je to dobře.

Výcvik pilotů

Po nedělní schůzce s ukrajinským prezidentem Český, prezident Petr Pavel mluvil o tom, že jsme stáli ještě daleko od toho, kdy bude mít smysl řešit, jaké vojáci a jaké jednotky by mohly případně být v budoucnu na Ukrajině rozmístěny. Znamená to, že tohle nebylo tématem debaty ani v pondělí s panem premiérem

Ano, nebylo to tématem ani dnes. Tématem byl výcvik nejenom ukrajinských pilotů, ale ve větších detailech ukrajinských pilotů na území České republiky v rámci koalice ochotných, tedy na území Evropy, kde Česká republika má co nabídnout mimochodem i v náš prospěch.

Není to jenom o cvičení Ukrajinců, aby se mohli bránit a aby měli vycvičené piloty a vlastní kapacity, ale i o našich schopnostech výcviku, o posílení výcvikových schopností i díky financování ze zahraničí tak, abychom je mohli potom využívat pro výcvik vlastních pilotů v budoucnosti a aby se do toho zapojily nejrůznější české firmy, které se na tomto poli profilují, počínaje státním lomem Praha až po další firmy, které se běžně na výcviku podílejí doma i v zahraničí, aby tato naše schopnost a konkurenceschopnost narůstala.

Řeč byla, alespoň o tom mluvil jak pan premiér, tak ukrajinský prezident, o České muniční iniciativě. Jaká je aktuální bilance a výhled pro ty nejbližší měsíce?

Premiér dnes řekl, že bylo dodáno od začátku roku půl milionu nábojů velkorážové munice, většinou dělostřelecké, a že platí náš plán dosáhnout stejného množství jako v minulém roce, tedy jednoho a půl milionu, případně více.

Prezident včera mluvil o 1.8 milionu, což je více. Je to nějaký realistický a možný odhad toho, co můžeme udělat, ale zase záleží na jednotlivých dárcích, zdrojových zemích, na logistice, ne všechno může jít přesně podle plánu, byť když se podíváme na tři roky zpátky, většinou to podle plánu šlo. Pokud byly z nějakých důvodů nějaké dodávky opožděny, tak byly zase jiné dodány rychleji. Nějaké takové množství lze odhadovat, že do konce roku tedy dodáme.

Vysoká důvěra

Může Česko po vojenské stránce kromě muniční iniciativy a výcviku pilotů pomoci Ukrajině ještě něčím?

Nadále poskytujeme těžkou techniku, teď nemyslím ze skladu České armády, ale prostředním českým firem a objednávek nejrůznějších zemí a dost často Ukrajinců samotných. Od začátku útoku na Kyjev jsme dodali přes 2000 kusů těžké techniky, přes 600 děl, zhruba 300 tanků, 50 raketových systémů a tyto dodávky běží a poběží i nadále.



Samozřejmě se nějakým způsobem věnujeme i zpravodajské spolupráci, protože to je pro nás také obohacením, je pro nás důležité vidět, jakým způsobem se vyvíjí bojiště a zkušenosti z Ukrajiny si přenášet sem, ale zároveň chceme i Ukrajincům pomáhat v tom, jakým způsobem se bránit.



Ta spolupráce je skutečně mnohovrstevná a týká se celé škály aktivit: někdy viditelnějších, jindy dost často méně viditelných a dlouhodobých, což je dobře. Na české i ukrajinské straně, jak státní, tak i na soukromé úrovni mezi firmami, si mezi sebou české a ukrajinské subjekty vydobyly obrovskou míru důvěry.

To je důležité pro to, aby to fungovalo a koneckonců je to důležité i aby se dělal dobrý, rozumný a dlouhodobý byznys.

V rámci návštěvy ukrajinského prezidenta v Praze podepsali ministři Česka a Ukrajiny také dohodu o tom, že v Praze vznikne středisko ukrajinské jednoty, také se tomu říká Unity Hub. Je jasný harmonogram? Vít Rakušan (STAN) mluvil o tom, že centrum má fungovat od července. Je to součástí té dohody a je jasné, co všechno bude centrum poskytovat?

To je asi píše dotaz na ministerstvo vnitra, ale v principu ano, mělo by to fungovat co nejdříve. Já jsem přesvědčen, že začne fungovat v průběhu léta. Je to tak dobře.



Důvodem existence tohoto Unity Hubu je umožnit a zjednodušit dobrovolné návraty Ukrajinců, ať již teď, nebo v budoucnosti. Zároveň se jedná o koordinaci a podporu Ukrajinců žijících na území České republiky a do určité míry podporu těch, kteří se nebudou chtít vrátit, aby byli co nejlépe integrováni do české společnosti a ekonomiky.



Konec konců těch 160 tisíc Ukrajinců, kteří jsou z této uprchlické vlny teď na českém pracovním trhu, skutečně již velmi výrazně přispívá v rámci sociálního a zdravotního pojištění do českých rozpočtů. Zároveň tady již platí daně, ale to, co je nejdůležitější, je, že to jsou zaměstnanci českých firem, které díky tomu mohli zvýšit svůj obrat, produkci a svoje služby.



Skutečně tady je hlad po pracovní síle a toto je jedna z nejlepších pracovních síl, kterou máme. Takže ti, kteří se nebudou chtít vrátit, by měli zůstat na českém pracovním trhu a pokud možno, získávat čím dál tím kvalifikovanější práci, protože to bude tím největším přínosem pro českou ekonomiku nyní i v budoucnosti.

O jakých konkrétních projektech byla mezi ukrajinskými a českými představiteli řeč? Co může Česko a české firmy nabídnout při obnově Ukrajiny po válce?