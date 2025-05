Pojar: Zelenskyj tu není jen na pár hodin. Sejde se s prezidentem i premiérem, přivezl delegaci ministrů

Až do poslední chvíle to bylo zahaleno tajemstvím: teď už je to jisté, prezidentská kancelář oznámila, že Petr Pavel přijme na Pražském hradě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho ženu Olenu. V Česku zůstane dostatečně dlouho na to, aby mohla proběhnout všechna jednání, včetně setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS), uvedl pro Český rozhlas Radiožurnál poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Rozhovor Praha 13:34 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel navštívil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci dubna v Kyjevě. Ten teď na oplátku dorazil do Prahy | Zdroj: TASR / Profimedia

Nejdřív se zeptám na načasování. Proč přiletěl ukrajinský prezident do Prahy právě teď?

Jednak měla pozvání do Prahy první dáma Ukrajiny na konferenci, která se zde bude konat, a pak se na tom dohodli s prezidentem Pavlem při jeho poslední návštěvě Ukrajiny. Takže vidíme, že český premiér a prezident cestují pravidelně pracovně na Ukrajinu, a stejně tak ukrajinský prezident a premiér do Prahy, což je jedině dobře, protože to, o čem se můžeme, máme a musíme bavit, je celá řada.

Jak dlouho se technicky a organizačně návštěva připravovala?

Poté, co se dohodli, tak už to byla do určité míry rutinní záležitost, byť je to samozřejmě návštěva, kterou doprovázejí silnější bezpečnostní opatření, než je u ostatních návštěv běžné. Ale český stát umí organizovat takové návštěvy, koneckonců tady opakovaně byl v minulosti americký prezident, izraelský premiér, je to běžná záležitost.

Jaká témata se nabízí k jednání?

Určitě to bude o bezpečnostní situaci v Evropě a na Ukrajině, o míru v Evropě, o bezpečnostní architektuře v Evropě, o české podpoře toho, aby se mohli Ukrajinci nadále bránit, ale i o ekonomických vztazích. Ukrajina je důležitým exportním trhem pro Ukrajinu pro českou ekonomiku, je to potenciálně velmi významný trh pro české firmy při obnově Ukrajiny, na což se již připravujeme, aby české firmy byly maximálně úspěšné.

Jistě bude i řeč o Ukrajincích žijících na území České republiky, ať už o těch, kteří zde žijí dlouhodobě, nebo ukrajinských uprchlících, kteří již dnes přispívají do české ekonomiky. My jim samozřejmě nebudeme bránit v návratu, pokud se tak rozhodnou, ale zároveň vidíme i ten ekonomický přínos pro naši ekonomiku a jsme rádi, že takto přispívají k českému bohatství.

Jaký význam má tato cesta symbolicky?

Symbolicky určitě význam má, zejména z toho důvodu, že to je v zásadě rutinní návštěva a dobře symbolizuje, že ty česko-ukrajinské vztahy jsou pevné a oboustranně prospěšné. Řešíme věci, které nás spojují, a doufáme, že v tom budeme i úspěšní, respektive, že se Ukrajina ubrání a nepadne, že bude bohatou prosperující zemí a že my se na tom budeme přímo podílet.

Příměří a vliv USA

Co z dění posledních dnů byste označil za významné signály nějakého delšího řešení konfliktu? Delšího než několikadenního klidu zbraní, který na oslavy konce druhé světové války vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin?

Já žádné pozitivní signály z Ruska nevidím a neslyším a to již posledních mnoho let, Rusko říká, že chce dobývat Ukrajinu i nadále, že si chce podrobit celou Ukrajinu i Evropu a dostat se do střední Evropy…

Omlouvám se, nemyslel jsem ani tak z ruské strany, jako spíš z americké.

Pokud dojde k příměří a pokud bude nějaká dohoda, tak to záleží primárně na straně ruské, pak na straně ruské a ukrajinské a americká strana je až tím třetím možným zprostředkovatelem. Americká role je samozřejmě důležitá, ale není to tak, že by Američané mohli cokoliv přikázat, ať už jedné, nebo druhé straně.

Celé je to o tom, že Rusko na Ukrajinu zaútočilo, snaží se ji dobývat, dobývá ji a Rusko říká, že ji dobude celou, takže žádné ambice nezměnilo a my musíme podporovat Ukrajinu tak, aby se to Rusku nepodařilo, aby se Ukrajina ubránila a aby ubránila maximální část svého území a svou svobodu.

Ovšem americká role v tom není nevýznamná, abych to řekl slovy Donalda Trumpa, tak Spojené státy mají karty na to, aby Rusko dotlačily k určitému posunu. Ale teď světová média, včetně New York Post a Evening Standard, citovala mluvčí amerického ministerstva zahraničí, podle které jsou Spojené státy sice i nadále odhodlané podporovat mírové úsilí na Ukrajině, ale omezí svoji roli zprostředkovatele. Jak tuto informaci čtete, co to znamená?

Já to čtu tak, že se Spojeným státům nepodařilo v to, v co doufaly. Nepodařilo se jim dohodnout příměří, nebo nějaké trvalejší příměří, že si to uvědomují a že vidí svoji roli tak, že jsou připraveny i nadále příměří zprostředkovávat, ale možná ne tak aktivně, jak tomu bylo do teď. Uvidíme.

Spojené státy jsou klíčovou zemí, která může přispět k tomu, aby k tomu příměří došlo, ale není to jenom na rozhodnutí Spojených států. To je, myslím, evidentní a bylo to evidentní ještě před začátkem vlastních nepřímých jednání. Spojené státy se snažily, k příměří nedošlo, tak teď si možná dají na chvíli pauzu a budou připraveny znovu se aktivněji zapojit v budoucnu, pokud k tomu bude prostor.

Další jednání

Zpátky k návštěvě ukrajinského prezidenta v Praze. Podle informací médií by se měl setkat ještě s dalšími politiky. Se kterými?

Setká se i s premiérem a v delegaci prezidenta Zelenského jsou i někteří další ministři, takže dojde i k setkání ministrů. Budou to, předpokládám, velmi vřelá setkání, ale velmi pracovní, což je důležité.

Jak dlouho se ukrajinská hlava státu zdrží v České republice?

Dostatečně dlouho, aby mohla proběhnout všechna důležitá setkání. Omluvám se, ale nemůžu ani z bezpečnostních důvodů sdělovat podrobnosti. Ale není tu jen na pár hodin.