Platili hypotéku i pojištění. Po nemoci skončili v trvalé invaliditě, plnění se ale nedočkali

Spláceli hypotéky a platili si i pojištění pro případ invalidity. Když se to ale stalo, tak pojišťovna majetkově propojená s bankou nároky odmítala. Řeč je o klientech, kteří roky neúspěšně bojují o své peníze i nemovitosti. Soudy dosud jejich národy neuznávaly s odůvodněním, že smlouvu s pojišťovnou má banka, a ne oni. Změnil to koncem loňského roku Ústavní soud. Kdo platí pojistné, měl by podle něj mít kromě povinností i svá práva.

