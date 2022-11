V Česku přibývá pokusů o pojistné podvody, nejčastěji jde o fingované dopravní nehody

Pojišťovny v Česku registrují rostoucí počet podvodů v případě povinného ručení nebo havarijního pojištění. Třeba Kooperativa jen za první pololetí letošního roku eviduje podobný počet pojistných událostí jako za celý loňský rok, kdy jich bylo 300. Nárůst eviduje i Generali Česká pojišťovna. Té během prvních šesti měsíců přibylo případů podvodného jednání o víc než dvacet procent. Praha 12:55 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít autobazar, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé se nejčastěji snaží pojišťovnu podvést tím, že uměle zvýší způsobenou škodu nebo cenu za opravu, říká mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

V Česku přibývá pokusů o pojistné podvody, nejčastěji chtějí podvodníci získat peníze z havarijního pojištění

„Velmi časté jsou škody na parkovištích, kdy není znám viník a poškozený nemá havarijní pojištění. Tehdy se snaží vytvořit dopravní nehodu a uplatnit úhradu škody z povinného ručení nějaké spřízněné osoby. Samozřejmě jde o nehodu bez asistence policie,“ vysvětluje.

Kooperativa eviduje i případy, kdy pachatelé fingují nehody luxusních vozidel. Další případy popisují různé situace, třeba srážku se zvěří.

„V jednom případě došlo prý ke střetu dvou za sebou jedoucích vozidel s tím, že prvnímu měla do cesty vběhnout srna, prudce zabrzdil a to druhé vozidlo do něj narazilo. Těch škod bylo několik, a když jsme se o ně začali zajímat, tak najednou úplně zmizely, takže pravděpodobně mohlo jít o pojistné podvody,“ vysvětluje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Sofistikovaný software

Pojišťovnám pomáhají podvody odhalovat sofistikované počítačové programy, které dokážou upozornit na podezřelou událost. Následně ji zkoumají vyšetřovatelé. „Výjimkou nejsou ani případy, kdy chtějí podvodníci zakrýt předchozí poškození auta,“ říká Jiří Mašek, který v Kooperativě vede tým vyšetřovatelů.

„Typicky když si ho v tomto stavu již koupí a fingováním dopravní nehody chtějí získat peníze z pojistného plnění na jeho opravu,“ popisuje.

V případě nejasností pak pojišťovna podle Maška přibírá k vyšetřování znalce, který případ detailně prozkoumá a zjišťuje, jestli jde skutečně o podvod, nebo ne. „Klient mnohdy při prošetřování už sám od sebe nebo pod tíhou důkazů přizná, že se pojistná událost nestala anebo se stala úplně jinak a jinde,“ říká Jan Marek z Generali České pojišťovny.

V závažných kauzách se vyšetřovatelé obrací na policii. Častěji ale událost řeší interně. „Ročně se na policii obracíme v desítkách případů. Co je ale důležité zmínit, tak že na policii se obracíme vždy, když jde o pojistné podvody páchané organizovanými skupinami nebo když je klient páchá opakovaně,“ dodává Marek

„Obecně lze konstatovat, že cílem pojišťovny je chovat se s péčí řádného hospodáře a zajistit, aby se finanční prostředky nedostaly do rukou podvodníkům,“ vysvětluje mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Pilková. Pojišťovny tak při prokázání podvodného jednání peníze nevyplatí.

Pokud se pojistným podvodem ať už v případě povinného ručení, nebo havarijního pojištění začne zabývat policie, hrozí pachatelům až desetileté vězení.