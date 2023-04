Našel mince ze 17. století a odevzdal je muzeu. Nálezce od Jevíčka odmění kraj půl milionem korun

Nálezci pokladu stříbrných a zlatých mincí, který byl zakopaný u obce Vysoká u Jevíčka na Svitavsku, zaplatí Pardubický kraj 560 000 korun, ještě to ale musí schválit zastupitelé. Nálezce objevil poklad v roce 2020, bylo to přes 7 tisíc mincí, za které by se v 17. století dalo pořídit třeba 25 tažných koní. Jde o největší známý a dochovaný poklad mincí z té doby na historickém území Moravy.

