Poklady, o které se pře Tchaj-wan a Čína, jsou v Praze. Česko kvůli výstavě dokonce změnilo zákon
V Národním muzeu v Praze se otevírá nová výstava, která vedla ke změně českých zákonů a která může potenciálně vyvolat nevoli čínské komunistické strany. Výstavu s názvem 100 pokladů, 100 příběhů totiž zapůjčilo tchajwanské muzeum, díla si ale nárokuje právě i Peking.
„Na tuto příležitost jsem čekal 20 let,“ uvedl na slavnostní vernisáži výstavy 100 pokladů, 100 příběhů generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Čekal tedy přibližně od doby, kdy prvně navštívil Národní palácové muzeum v tchajwanské metropoli Tchaj-peji.
Velká sbírka obsahuje několik tisíc let staré exponáty mapující historii čínského lidu. Největší pozornost přitahuje slavná jadeitová Hlávka zelí s kobylkou, zájem o ni Lukeš přirovnává k tomu, jaký v pařížském Louvru přitahuje obraz Mony Lisy Leonarda da Vinciho.
Expozice ale málokdy opouští Tchaj-wan. Jak Lukeš vysvětluje, je to proto, že jsou „poklady tak cenné, že by je nesvěřili nikomu, koho nepovažují za přítele“.
Přátelství a politika
Nejde však jen o přátelské vztahy, zápůjčka má i politický rozměr. Předměty jsou totiž součástí sporů, které mezi sebou mají ostrov Tchaj-wan a Čínská lidová republika.
Vystavovaná díla totiž původně patřila čínské císařské rodině. Po rozpadu císařství na začátku 20. století tak propadla nově vzniklé republice, v jejímž čele stála stejná strana, která o tři desetiletí později prchla po prohrané občanské válce s komunisty na ostrov Tchaj-wan. S sebou vzala nejen místní elitu, ale právě i významná kulturní díla.
Ta si od té doby nárokuje proto nejen Tchaj-wan, kde se mezitím vyměnila vláda a došlo k demokratizaci, ale i Čínská lidová republika (ČLR).
„Dnes je samozřejmě otázka našeho přístupu, co si o tom budeme myslet,“ říká pro iROZHLAS.cz doktorka čínského umění Michaela Pejčochová. „ČLR i Tchaj-wan jsou moderní státy, takže podle ideologie, kterou zastáváme – komunistickou nebo demokratickou – je každý považuje za majetek patřící do správy toho nebo onoho státu,“ popisuje.
Novela zákona
Jednou z obav tchajwanské strany proto je, že by se Peking pokusil díla na území jiného státu zabavit. Česko proto muselo splnit dvě základní podmínky.
„První podmínkou našeho státu je, že země, kam budou předměty zapůjčeny, musí schválit zákon, který bude garantovat nezabavitelnost těchto předmětů,“ líčí pro iROZHLAS.cz ředitel Národního palácového muzea Hsiao Tsung-huang.
K tomu došlo na začátku loňského roku, když prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o státní památkové péči. Ta přímo tuto výstavu zmiňuje. „V roce 2024 se mj. připravuje na základě jednání zástupců Senátu ČR a Národního muzea v Praze výstava unikátních sbírek císařského pokladu z Národního palácového muzea v Tchaj-peji.
Navržená právní úprava by umožnila realizaci tohoto prestižního výstavního projektu a dalších výstavních akcí do budoucna,“ stojí v návrhu novelu, mezi jejímž předkladateli byl Marek Benda (ODS, ve sněmovních volbách kandiduje za koalici Spolu) nebo předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
„Právě vystavení čínského pokladu v Praze je velkou příležitostí ke vzájemné spolupráci, ale protistrana chtěla větší právní ujištění,“ dodal loni pro Radiožurnál tehdejší poslanec Ondřej Lochman (STAN; od roku 2024 senátor) a další z předkladatelů novely.
Proto konkrétní plánování a přípravy zabraly dva roky, kromě setkání ředitelů muzeí hrály roli i návštěvy českých politiků na Tchaj-wanu i dobré zkušenosti se zápůjčkami jiných děl. V roce 2005 se v Národním muzeu už představila výstava Formosa tisíce tváří, na Tchaj-wan jely v poslední době dvě české výstavy: o loutkách a hradech a zámcích.
Druhá podmínka z Tchaj-wanu se týkala přísných klimatických podmínek, které muselo muzeum zajistit, aby nedošlo k poškození děl, a také kvality a bezpečnosti skel, za kterými jsou ukryta.
Zatím bez čínské reakce
I přes spory o díla zatím Čínská lidová republika na výstavu nereagovala, muzeu podle Lukeše nepřišel ani dopis s výtkou z čínské ambasády v Česku, což se u jiných kulturních akcí spojených s Tchaj-wanem nebo Tibetem v Česku děje celkem běžně.
Peking si stěžoval jen tchajwanské straně, že využívá čínské poklady pro „kulturní nezávislost“, uvádí agentura Reuters.
Sinolog David Gardáš z projektu Sinopsis se však domnívá, že reakce směřovaná přímo na muzeum nebo na Česko ještě může přijít, hlavně po začátku výstavy, kdy se začne o 100 pokladech víc psát nejen v Česku, ale i na Tchaj-wanu.
Jako důvod, proč se ještě nikdo neozval, může být i snaha na akci nepoukazovat. „Je to velice citlivá nejen kulturní, ale i politická záležitost, co se týče vztahů v Tchajwanské úžině. Výstava samotná vlastně dokazuje kulturní propojení mezi Tchaj-wanem a Čínskou lidovou republikou,“ uvádí pro iROZHLAS.cz.
„Současně také dokazuje, že ten politický systém je velice odlišný a ta kooperace mezi dvěma subjekty, jako je Národní muzeum a Národní palácové muzeum v Tchaj-peji, je mnohem otevřenější spíše než s podobnými organizacemi v Čínské lidové republice. Tam je značný rozdíl v tomto ohledu,“ podotýká.