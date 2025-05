Pokles Motoristů pod pět procent je špatnou zprávou i pro Babišovo ANO. Popostrkává ho to blíž k SPD

Čtyři měsíce před sněmovními volbami řeší Motoristé sobě vážný problém, ztrácí své pozice a jejich preference se propadají pod pět procent. Kromě nich samotných je to špatná zpráva i pro Andreje Babiše a jeho ANO, pro které jsou preferovaným koaličním partnerem v možném budoucím kabinetu. S Motoristy mimo Sněmovnu by posílila pozice SPD, jež by o vládní účast po boku ANO také velmi stála. Analýza Praha 6:25 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kampaň Motoristů na pražském Žofíně. Vpravo Filip Turek a uprostřed Petr Macinka | Foto: Michal Růžička | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

4,9 procenta v květnovém modelu agentury NMS Market Research, poté 4,5 procenta u Ipsosu a dokonce pouhých 2,8 procenta v nejnovějším modelu analytického ústavu STEM. Motoristé sobě jsou v posledních týdnech na sestupné tendenci, jak potvrzují data tří z pěti respektovaných výzkumných agentur.

U Kantar CZ a Medianu zatím pokles pod pětiprocentní hranici u Motoristů vidět není, aktuální trendy se však v jejich datech projevují se zpožděním.

Ambice Motoristům nechybí, nahlas si totiž říkají i o účast v příští vládě s hnutím ANO a jejich deklarovaným cílem pro sněmovní volby je získat více poslaneckých mandátů než ODS a nahradit ji v pozici největší české pravicové politické síly.

„Pohybuje-li se strana kolem pěti procent a hrozí, že se do Sněmovny nedostane, na voliče to působí tak, že je to od volby této strany odrazuje, protože nechtějí, aby jejich hlas propadl,“ upozornil politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček na nebezpečí, kterému klesající Motoristé čelí.

Stále není jasné, zda za ně půjde do sněmovních voleb i jejich největší hvězda, čestný prezident Filip Turek. Výzkumné agentury pozorují, že popularita Motoristů je svázána právě s Turkovou osobností. V poslední době kolem europoslance cirkuluje řada skandálů.

O jeho rychlou jízdu na dálnici se zajímá policie či se opět vynořily detaily ohledně jeho fascinace nacistickou symbolikou. Navíc k tomu všemu říká, že by se do české politiky z té evropské přesunul jen s vidinou ministerského křesla, „pouhým“ poslancem být nechce.

„Zdá se, že jde o kombinovanou vlnu kritiky, která se soustředí na Filipa Turka. Po Velikonocích se rozšířila diskuse o jeho rychlé jízdě, nově se přidává i zpochybnění jeho úspěchů v závodnické kariéře. Strana prozatím nepřišla s účinnou odpovědí či vysvětlením,“ uvedli v posledním měření výzkumnici STEM.

Problém pro Babiše

Šéf ANO Andrej Babiš sice sní o jednobarevné vládě, aktuálně je ale rozložení sil takové, že by jej po volbách při podobném výsledku čekal spíše bolehlav.

Oslabení ANO a Motoristů a zároveň posílení spojenectví kolem SPD by totiž mohlo vést k podobné situaci, jako byla po volbách 2017. Ty sice ANO s jasným náskokem vyhrálo, cesta ke sněmovní většině ale byla z různých důvodů s různými partajemi zablokovaná.

Vysněná varianta Motoristů, tedy dvoukoalice s ANO, je nyní mimořádně nepravděpodobná, a to i kdyby Motoristé do Sněmovny pronikli.

Reálně se dnes z přepočtu preferencí na poslanecké mandáty zdají být jen dvě cesty. První je spolupráce ANO s SPD, protože i kdyby chtěl Babiš obejít šéfa SPD Tomia Okamuru, ani ideologicky divoká trojkoalice ANO, Stačilo! a Motoristé by spíše nestačila.

Druhou a méně pravděpodobnou, byť matematicky možná nejsnazší, je spojení ANO s některou ze současných vládních stran.

„Posilování SPD znamená zásadní ohrožení pro šance Motoristů a Stačilo! Případné propadnutí hlasů obou menších stran by zavařilo hnutí ANO, jehož představitelé se nechali slyšet, že si koalici s SPD moc představit neumí. ANO by v takovém případě zůstaly pouze dvě možnosti – menšinová vláda s tolerancí SPD nebo koalice s některou ze současných vládních stran,“ popsala politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Osobní spory

SPD se tak díky nárůstu, který zaznamenala po oznámení spojenectví s Trikolorou, Svobodnými a PRO, aktuálně stala do značné míry nepostradatelnou součástí budoucí sněmovní většiny, kterou bude chtít ANO skládat.

To Babišovi radost nedělá, do spojenectví s Okamurou se mu ani trochu nechce. Šéf SPD navíc už dopředu poměrně hlasitě avizuje, že by chtěl rovnou do vlády a ne jen podporovat Babišův další menšinový kabinet zvenčí.

„Nedokážu si představit s ním být v koalici, spolupracovat mohl i teď v rámci opozice, místo toho ale neustále utočí na hnutí ANO, lže o nás. Je to člověk, který nedrží slovo. Kromě toho chce vystoupit z NATO a Evropské unie a na tom se s ním určitě neshodneme.“ Andrej Babiš (předseda ANO, 14.4.2024 pro Novinky.cz)

Předseda SPD Tomio Okamura (vlevo) a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci opozičních stran ANO a SPD po opuštění jednacího sálu na mimořádné schůzi Sněmovny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

I ostatní hlavní představitelé ANO koalici s SPD odmítají. Ať už Karel Havlíček, Alena Schillerová, Robert Plaga či Aleš Juchelka. Babiš by si dokázal představit vnější podporu menšinové vládě i od SPD, jak opakovaně řekl například v Partii.

Problematická je Okamurova radikalizace například v otázce války na Ukrajině, bazírování na zákoně o referendu, které by se mohlo týkat i mezinárodněpolitických otázek, tou dost možná největší překážkou jsou ale osobní antipatie Babiše s Okamurou, kterou ještě podryla velmi vlažná a nepřímá podpora SPD Babišovi před druhým kolem prezidentských voleb.

Od podzimu přitom už možnosti společné vlády s SPD prozkoumává ANO na krajské úrovni. Vládnou spolu na Vysočině a v Moravskoslezském, Královéhradeckém či Olomouckém kraji.

„Okamura je velký obchodník. Podle mě nechce do vlády, chce hlasy, protože jsou s tím spojené státní příspěvky. Mně se jako seriózní partner nejeví a jejich podmínky, že bychom nebyli v EU, si neumím představit.“ Alena Schillerová (předsedkyně poslaneckého klubu ANO, 6.5.2025, mítink v Brně)

Motoristé vs. SPD

Na spolupráci s SPD se také bůhvíjak netváří ani Motoristé, dost výmluvně to naznačila například loňská letní výměna na sociálních sítích, kdy lídři Motoristů označili dryáčnickou kampaň SPD s „chirurgy z dovozu“ za rasistickou nebo se vulgárně vyjadřovali o předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové.

U estrádního komika @tomio_cz bych to asi přirozeně čekal, ale že se jako Miroslav Sládek začne pod tlakem tekoucích nervů z klesajících preferencí profilovat i @RadimFialacz, to je tedy ukázkové turbo na přehazovačce… — Boris Šťastný (@borisstastny) August 24, 2024

Jste fakt naprostí blázni, pane Fialo. Nezlobte se na mě, ale vy nyní vyvoláváte ducha starého rasismu, na kterém si chcete zaparazitovat. Šternberk je krásné město, které znám určitě stejně dobře jako vy. Není to žádná vyloučená lokalita, jak tady nehorázně naznačujete. Ty se… — Petr Macinka (@petr_macinka) August 24, 2024

Před loňskými eurovolbami se Okamura vymezil vůči koalici Přísahy a Motoristů a zároveň vůči svým dnešním spojencům z PRO. „Oni chtějí, aby Česká republika zůstala členem Evropské unie. Zatímco SPD prosazuje jako jediné referendum včetně možnosti referenda o vystoupení z Evropské unie.“

Nenechte se zmást. Rozdíl mezi SPD a stranami Přísaha/Motoristé sobě a PRO? pic.twitter.com/erg51m4cue — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 21, 2024

„Když se podívám na tekoucí nervy Tomia Okamury, které předváděl v posledních dnech a týdnech před volbami, tak to nemůžu zhodnotit nijak jinak, než že nám tím pomohl. Ukázal, že není žádný protivládní bojovník, ale že mu daleko více jde o to, aby si udržel svou pozici a aby útočil na svou politickou konkurenci,“ vrátil mu to po volbách v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Macinka.

SPD kritizuje i za to, že příliš nadbíhá voličům, nebo upozorňuje, že je nyní „nečitelným slepencem“, který navíc ani nemá ambici vládnout.

Jenže právě i díky tomu, že Okamura „slepil“ čtyři strany dohromady a v preferencích se jeho SPD vyhoupla nad deset procent, zatímco Motoristé se sesouvají pod pět, je nyní v boji o opoziční voliče ve výhodě.