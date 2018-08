K rezignaci nevidím důvod, jako papaláš se necítím, hájí používání služební limuzíny Jermanová

„K soukromému a služebnímu užívání mám jeden vůz, je to Škoda Superb na základě smlouvy, kterou mají všichni radní, kteří používají služební auto. Pak mám jedno auto, které je ale sdílené, nepatří jenom mně, ale úřadu – a tam jezdí řidič,“ vysvětluje.

Rozhovor se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou z hnutí ANO o používání krajské limuzíny.

Zdůrazňuje také, že si nebyla vědoma, že se dopouští něčeho špatného. Necítí se jako papaláš a nikdy se tak nechovala – ani její rodina.

„Auto používám já i můj manžel, používáme ho společně a společně za to také platíme. Veškeré kilometry, které jsme najeli k soukromým účelům, jsme uhradili. Nechci naskakovat na reportáž, která byla velmi tendenčně natočená,“ dodává.

K celé kauze pak poznamenává, že se jí nelíbí celá nastalá medializace. „Přesto, že jsem veřejná osoba, jde o narušení soukromí. Nelíbí se mi ten způsob šmírování lidí. Je natáčen můj dům, kudy jezdí a nejezdí (manžel – pozn. red.) do práce,“ vysvětluje.

'Smlouvu jsem ukončila'

Hejtmanka také připomněla, že je šéfka bezpečnostní rady kraje. Tím, že bylo natočeno to, kde bydlí, jaké auto používá včetně státní poznávací značky, tak došlo k ohrožení výkonu této funkce.

„V tuto chvíli tuto věc považuji za vyřízenou, smlouvu jsem ukončila a auto je na dvoře úřadu.“

Na fakt, že žádný jiný hejtman takto podobnou smlouvu nemá, reagovala Jaroslava Pokorná Jermanová tak, že každý kraj má podmínky nastavené jinak. „Já jsem tu smlouvu nedávala dohromady. Jestli to tak úřad připravil, tak já jsem pravidla respektovala a neměnila.“

„Kdybych věděla, že to způsobí takovou vlnu nenávisti, nikdy bych tu smlouvu nepodepsala. Nestojí mi to za to, není to fér,“ dodává.

A nebylo by přeci jen výhodnější používat vlastní automobil? „Když jsem se k tomu teď dostala a propočítala to, výhodnější by to bylo, určitě to uděláme.“