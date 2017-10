'Je to moje rozhodnutí, Babiš na mě neklečel.' Pokorná Jermanová se vzdává poslaneckého mandátu

Prvním náhradníkem Pokorné Jermanové ve sněmovně je starosta Milovic na Nymbursku Milan Pour.

„Během pár dní poslankyní nebudu, rozhodla jsem se mandát nepřijmout, přestože jsem dostala obrovskou podporu. Důvodem je to, že kraj je pro mě priorita," řekla hejtmanka na úterním Žofínském fóru v Praze, které bylo věnované cestovnímu ruchu ve Středočeském kraji. Pokorná Jermanová poukázala na to, že na kraji jde o obrovskou agendu a ona nechce sedět na dvou židlích. „Je to moje rozhodnutí, Babiš na mě neklečel," dodala Pokorná Jermanová ke složení mandátu. Náhradník Pour podle ní do sněmovny nastoupí.

Chtěl bych být primátorem Prahy, napsal Babišovi předseda Pirátů. Údajný vtip znovu ožil mezi poslanci ANO Číst článek

V prohlášení zaslaném ČTK hejtmanka také připomněla svůj veřejně prezentovaný cíl před volbami, kterým bylo dokončení volené funkce ve vedení kraje. „Po velmi vypjaté volební kampani a po změnách, které nás potkaly v koalici na kraji, jsem dospěla k rozhodnutí vzdát se svého poslaneckého mandátu," uvedla.

Poslanecká kancelář v Benešově

Připomněla tím nedávné změny ve vedení hejtmanství, kde původní koalici ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů nahradila dvoubarevná krajská vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty.

Pokorná Jermanová už dříve nevyloučila, že se mandátu poslankyně vzdá. Nevylučovala však ani možnost, že bude zastávat obě funkce. Poukazovala na to, že ve sněmovních volbách získala 14 553 preferenčních hlasů od lidí, kteří podle ní věděli, že zastává funkci v čele kraje, a byla by v dolní komoře jediným zástupcem za Benešovsko. To bylo důvodem, proč váhala.

Kalousek chce zabránit vzniku menšinové vlády ANO. Nesmíme zvolit předsedu sněmovny, plánuje Číst článek

„Vím, že můžete namítnout, že proto jste mě nekroužkovali. Za Středočeský kraj budou ve sněmovně pracovat tři zastupitelé kraje, moji kolegové. Věřím, že si dohlédnu na to, aby náš kraj zastupovali co nejlépe. Samozřejmě zřídí také poslaneckou kancelář v Benešově," uvedla v prohlášení.

Dodala, že by ráda posunula kraj v oblasti dopravní infrastruktury a ve zdravotnictví či reformovala školství. „Chtěla bych do kraje přivést více investorů a také více zahraničních turistů. Potřebuji ještě intenzivněji komunikovat se starosty našich středočeských obcí," uzavřela.