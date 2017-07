Pokračuje soud o poslaneckých trafikách. Nečas odmítá tvrzení žaloby, že podplácel

Obvodní soud pro Prahu 1 začal vyslýchat obviněné v případu takzvaných poslaneckých trafik. Expremiér Nečas odmítl tvrzení obžaloby, že na konspiračních jednáních podplácel poslance trafikami. Řekl, že neveřejné schůzky jsou v politice běžné. Praha 9:39 20. 7. 2017 (Aktualizováno: 13:17 20. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér Petr Nečas a jeho manželka Jana Nečasová (dříve Nagyová) přicházejí k pražskému obvodnímu soudu, který 20. července pokračoval v projednávání kauzy tzv. trafik pro poslance | Zdroj: ČTK

„Musím kategoricky odmítnout, že došlo k jakékoliv dohodě mezi mnou a třemi poslanci Občanské demokratické strany. Toto se nikdy nestalo a není to pravda,“ řekl dnes Nečas u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se případem zabývá.

Expremiér se ke svému obvinění obšírněji vyjádřil vůbec poprvé. V hodinové výpovědi mluvil spatra, jen občas nahlédl do připravených poznámek.

Jana Nečasová (dříve Nagyová) čeká na začátek jednání pražského obvodního soudu, který 20. července pokračoval v projednávání kauzy tzv. trafik pro poslance. Obžalobě kromě Nečasové čelí i její manžel expremiér Petr Nečas a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček | Zdroj: ČTK

Kauza, jež přispěla k pádu Nečasovy vlády, má kořeny v roce 2012, kdy se vládní koalici nepodařilo zvrátit ve sněmovně senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo několik poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř.

Rebelové později umožnili schválení balíčku tím, že složili poslanecké mandáty. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách. Podle obžaloby odstoupili právě proto, že jim Nečas slíbil tyto "trafiky".

„Nikoho jsem nepřesvědčoval, nikoho jsem o nic nežádal, s nikým jsem o tom nejednal,“ reagoval bývalý politik. Obžalobu označil za vykonstruovanou a nepravdivou. Podle něj smotala věci, které spolu nesouvisí, do jednoho zdánlivě souvislého děje a snaží se kriminalizovat standardní politická jednání.

Připomněl, že na podzim 2012 se paralelně s děním kolem balíčku konal volební kongres názorově rozštěpené ODS. „Měl jsem zájem na nalezení politického kompromisu, aby všichni poslanci ODS hlasovali pro balíček,“ podotkl k tomu, proč se scházel s Tluchořem. Nečas prý už byl v té době rozhodnutý, že v září 2013 oznámí odchod z politiky, a svému nástupci chtěl předat stranu konsolidovanou a nerozeštvanou vzájemnými spory.

Nepřišla kvůli nemoci k soudu, na Klausově oslavě ale byla. Omluvenku Nečasové prověří znalec Číst článek

Expremiér také tvrdí, že balíček by byl schválen, i pokud by pro něj trojice rebelů nehlasovala. „Tyto hlasy jsem nepotřeboval, tak jakou by mělo logiku, abych tyto poslance podplácel?“ zeptal se soudu. Navíc tvrdí, že v době, kdy se dověděl o rezignaci poslanců, ani netušil, kdo budou jejich náhradníci a jaký mají na balíček názor.

Nečas také zdůraznil, že rebelové si po složení mandátu výrazně finančně pohoršili, například Šnajdr přišel vedle poslanecké funkce i o pozici ve správní radě VZP a Tluchoř "šel na nulu".

Popřel také to, že do jednání s rebelujícími poslanci jakkoliv zasahovali jeho dva spoluobvinění - tedy tehdejší šéfka jeho kabinetu a současná manželka Jana (dříve Nagyová) a Roman Boček, který býval Fuksovým náměstkem. U žádných klíčových rozhovorů podle Nečase nebyli, pouze domlouvali schůzky mezi ním a Tluchořem.

„Mezi mnou a panem poslancem Tluchořem bylo obrovské osobní napětí, dokonce by ho někdo mohl označit za nevraživost,“ vysvětlil Nečas a připomněl, že zařídil Tluchořovo sesazení z pozice předsedy poslaneckého klubu. Úkolem Bočka a Nečasové tak podle něj bylo toto osobní napětí obrousit.

Před čtyřmi lety vypukla Nagygate. Co vyvolala a kam se dosud vyšetřování dostalo? Číst článek

Ve stejném smyslu stručně vypovídal i Boček. Na schůzkách se snažil Nečase s Tluchořem usmířit. „Žádná úvaha o tom, že by se vzdali mandátu, nikdy nepadla. Myslím si, že jsem nic špatného neudělal,“ prohlásil.

Nečasová pouze přečetla stručné prohlášení, v němž uvedla, že "pokud s kýmkoliv hovořila, tak jenom obecně a v rámci standardního plnění pracovních povinností".

Jana Nečasová u soudu odmítla, že by se podílela na korupci bývalých poslanců ODS. Nečasová tvrdí, že dělala jen běžnou práci: „Naprosto vylučuji, že by můj současný manžel, bývalý premiér české republiky Petr Nečas, mým prostřednictvím vedl před veřejností utajené a konspirativní jednání s pány Tluchořem, Fuksou a Šnajdrem. Je nepravdivé, že bych něco takového i dělala s panem Romanem Bočkem. Pokud jsem s kýmkoli hovořila, tak jenom obecně a v rámci standardního plnění mých pracovních povinností,“ řekla Nečasová.

Nečasovi s Bočkem hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože navíc čelí obžalobě z krácení daní u luxusních darů. Hlavní líčení bude pokračovat 7. září výslechem svědků.