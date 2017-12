'Pokud bych se vyloučil kvůli Zemanovi, musel by tak učinit každý soudce v zemi,' píše Rathův soudce

Davidu Rathovi nepomohl zbavit se jeho soudce ani prezident Miloš Zeman, ani ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Nezabralo ani krátké angažmá strýce předsedy senátu jako Rathova obhájce. Soudce Robert Pacovský odmítl všechny námitky obhajoby na podjatost svého senátu. Server iROZHLAS.cz nyní získal usnesení, v němž svoje kroky obsáhle vysvětluje. Praha 6:00 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman opakovaně komentoval kauzu exposlance Davida Ratha | Foto: koláž Český rozhlas

„Jakékoliv výroky zmíněných osob (se kterými ostatně nikdy ani nepřišel předseda senátu do styku) na jeho adresu, nepřísluší předsedovi senátu komentovat. Žádným způsobem ale do projednávání věci před Krajským soudem v Praze nezasahovaly a soud k nim v žádném případě při projednávání věci nepřihlíží. Stejně tak soud při rozhodování nepřihlíží ani k jakýmkoliv komentářům k danému řízení ve sdělovacích prostředcích,“ napsal Pacovský na adresu Zemana s Pelikánem ve dvanáctistránkovém dokumentu.

'Vměšování Zemana'

Právě na jejich komentáře a jednání týkající se případu Rath v soudní síni upozorňoval. Prezident například veřejně pronesl, že zvažuje kárnou žalobu na soudce Vrchního soudu v Praze Pavla Zelenku, jehož senát zrušil původní rozsudek v kauze Rath pro nezákonnost odposlechů.



Klíčový důkaz nakonec do hry vrátili soudci Nejvyššího soudu, ovšem podle Ratha pod tlakem ministra Pelikána: expolitik tvrdí, že v jeho neprospěch rozhodli výměnou za 100 milionů na opravu budovy soudu. Důkazy pro svoje tvrzení ale nemá.



Rath kvůli tomu ostatně namítal i podjatost nejvyšších soudců. Ti to ale odmítli a Pacovský v nejnovějším usnesení na jejich zdůvodnění odkazuje. „Dovedeno ad absurdum by při akceptaci odůvodnění dané námitky podjatosti byli z rozhodování ve věci obecně vyloučeni všichni soudci v České republice,“ napsal Pacovský.

Námitkami týkajícími se podjatosti ho Rath s obhájci začal bombardovat hned po novém zahájení projednávání korupční kauzy. Stíhaný exposlanec v soudní síni svoje argumenty dlouze rozebíral. Jeden z hlavních se týkal angažmá soudcova strýce, advokáta Michala Pacovského, jako Rathova obhájce.

Angažmá soudcova strýce

Soudcův strýc totiž v předchozím průběhu hlavního líčení na okamžik Ratha zastupoval. Exhejtman krátce před vynesením rozsudku ohlásil, že odebral moc dosavadním obhájcům Romanu Jelínkovi a Adamovi Černému a předal ji právě Michalu Pacovskému. Ten ale obratem soudu napsal, že Ratha nezastupuje a byl oklamán: myslel si, že má Ratha hájit v jiné kauze.

Soud s Davidem Rathem. Na snímku uprostřed je předseda soudního senátu Robert Pacovský | Foto: Filip Jandourek

Expolitik ale v soudní síni tvrdil, že se advokátovi Pacovskému stačil předat citlivé informace obhajoby, nechal si od něj radit v dalším postupu – dokonce naznačil, že Pacovští se na něj domluvili. Exhejtman také uvedl, že Michal Pacovský ho do současnosti obhajuje, protože mu řádně nevypověděl plnou moc. To ale později popřela advokátní komora.

Soudce v novém usnesení píše, že námitku týkající se strýce již dříve řešil, a obhajoba ji tak pouze účelově opakuje, se strýcem se dávno nestýká, natož, aby s ním konzultoval jakékoliv případy.

„Jedná se nejen o tvrzení ničím nepodložené, ale především nemá reálný základ a neodpovídá skutečnosti. Předseda senátu se žádným způsobem nedostal do jakéhokoliv kontaktu s jakýmikoliv informacemi týkajícími se zamýšlené či realizované obhajoby či komunikace obžalovaného s jeho obhájci,“ vepsal Pacovský do usnesení. Podle soudce navíc jeho strýc de facto Ratha neobhajoval, protože plnou moc měl několik hodin o víkendu.

Rath se s advokátem Pacovským kvůli jeho (ne)zastupování soudí. Do spisu proto nechal založit protokol z jednání, který podle něj obsahuje řadu závažných skutečností. Pro rozhodování o podjatosti senátu jsou však podle soudce Pacovského nepodstatné.

Kauza Rath Senát Roberta Pacovského v červenci 2015 Rathovi uložil 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek ve středních Čechách. Verdikt následně loni v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Letos se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Za hlavní organizátory trestné činnosti obžaloba považuje Kateřinu Kottovou a Petra Kotta, kteří podle spisu přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory "velkým hráčům", kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali "křoví". Ve zrušeném rozsudku jim za to soud vyměřil 7,5 roku vězení. Stavební zakázky se týkaly opravy budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku.

'Nevěrohodná strýcova výpověď'

„Protokolu se nepochybně může jevit výpověď Michala Pacovského v daném řízení jako poměrně nelogická a v určitých ohledech také zřetelně nevěrohodná. Ovšem žádný dopad tyto informace nemají do skutečností, které jsou podstatné pro rozhodování o tom, zdali jsou dány důvody pro vyloučení předsedy senátu z rozhodování v této věci,“ argumentuje soudce Pacovský.



Odmítl i další námitky obhajoby týkající se podjatosti, například kvůli žalobě na ochranu osobnosti, kterou na něj podal Rath a soudy ji pravomocně zamítly, kvůli rozhodování o vazbě, v níž podle Ústavního soudu zůstal Rath příliš dlouho, či kvůli zabavení materiálů Rathově obhajobě během hlavního líčení. Neprošla ani námitka podjatosti mířící na jednoho z přísedících kvůli tomu, že jako soudní znalec spolupracuje s policií.



„Členové senátu nejsou na samotném průběhu daného řízení ani na jeho budoucím výsledku nikterak osobně, profesně ani jiným způsobem zainteresováni,“ konstatuje usnesení. Definitivní slovo bude mít Vrchní soud v Praze, na který se minimálně dva obhájci chystají obrátit se stížností.

Rozhodne vrchní soud

Rath nejnovější posun nekomentoval, na otázku nereagoval a jeden z jeho advokátů Adam Černý. Již dříve však ČTK podání stížnosti potvrdil. Stejný krok učiní také Filip Svoboda, obhájce dalšího z obžalovaných, manažera Pavla Drážďanského. „Stížnost určitě podáme, pan soudce se podle nás nevypořádal se všemi námitkami,“ řekl Svoboda serveru iROZHLAS.cz. Advokát dalších obžalovaných, manželů Petra a Kateřiny Kottových, Tomáš Sokol věc nekomentoval. „Nejsem zbaven mlčenlivosti,“ reagoval pouze.



Krajský soud v Praze se k opětovnému projednání kauzy Rath po zrušení původního rozsudku vrátil v říjnu, Pacovský uvedl, že nehodlá opakovat dokazování a z jeho vyjádření vyplynulo, že s odposlechy jako klíčovým důkazem i nadále počítá.



Hlavní líčení ale přerušil do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o podjatosti jeho senátu. V korupční kauze je 11 obžalovaných, policie je pozatýkala v květnu 2012. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři a jednatelé zdravotnických společností. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.