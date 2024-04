Pokud by Izrael na íránské rakety neodpověděl, hrozil by další útok, říká poslanec ODS Žáček

Noční útok Íránu na Izrael by neměl zůstat bez odezvy, myslí si šéf bezpečnostního výboru Sněmovny Pavel Žáček (ODS). „To byl tak velký útok, že je nutné odpovědět. Takže objevují se spekulace komentátorů, jestli by to bylo na nějaké íránské jaderné zařízení, nebo jestli to bude na nějakou íránskou kapacitu,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Ostrava 13:14 14. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a šéf bezpečnostního výboru Pavel Žáček | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: ČTK

Jaká je vaše reakce na noční útok Íránu na Izrael?

Je to bezprecedentní útok, je to útok, který není adekvátní v situaci, ani kdyby se Izrael přihlásil k tomu útoku na konzulát v Damašku. Je to poprvé, kdy situace takto eskalovala, kdy v ruské taktice posílá Írán rakety a drony proti státu Izrael, to je jedna rovina.

Druhá rovina je obrana, technologická převaha Západu, protože to byla společná obrana státu Izrael - izraelského ozbrojené síly, izraelské letectvo, ale také spojenci jako Američané z letadlových lodí, Britové z Kypru, jordánské letectvo a podle posledních informací se připojili dokonce i Saudové.

Teď čekáme na to, jak vyhodnotí situaci válečný kabinet a IDF (Izraelské ozbrojené síly, pozn. red.), jakou zvolí formu reakce a odpovědi. Myslím si, že těch scénářů je více. Samozřejmě v tom hrají klíčovou roli také Američané, se kterými Izraelci komunikují a se kterými dojednávají. Podle toho uvidíme další vývoj.

Írán varoval Izrael před nějakou tvrdší odvetou. Jaká by tedy ta reakce podle vás mohla být? Co je teď reálně, že se může na Blízkém východě dít?

To je naprosto klíčová otázka, protože není možné, aby toto zůstalo bez odpovědi. To byl tak velký útok, že je nutné odpovědět. Takže objevují se spekulace komentátorů, jestli by to bylo na nějaké íránské jaderné zařízení, nebo jestli to bude na nějakou íránskou kapacitu, jestli to bude na íránské proxy, které v tom příběhu také hrají roli, to znamená Hizballáh, nebo nějaké další skupiny, například v Sýrii. Všechno uvidíme, tu zodpovědnost má Izrael, jeho válečný kabinet a vedení jeho zbrojených sil.

Myslím si, že opravdu není možné to nechat bez odpovědi. Blízký východ je tak silný region, že pokud by Izrael nereagoval a spokojil se s tím, že většinu těch dronů a raket sestřelil a že byly minimální ztráty, tak by to mohlo znamenat, že útok přijde za chvíli znova.

Pro nás to bude důležité, protože to pak bude také znamenat třeba zvýšené bezpečnostní opatření v Evropě, speciálně u států, které jsou blízkými přáteli Izraele, jako jsme my.

A to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se obáváte nějaké eskalace i mimo ten region?

Myslím si, že nic nehrozím, určitě můžu všechny uklidnit. Máme i ujištění, že žádné informace nejsou. Ale je dobré být připraveni, protože ten režim je prostě nevyzpytatelný. Víme, že dokáže bolestivě zasahovat své oponenty a nepřátelé i mimo Blízký východ a v tomto smyslu jsme na jedné frontě s Izraelem.

Předpokládám, že to vnímají takto všechny státy, které vyjádřily podporu státu Izrael, to znamená i státy Evropské unie, nejenom třeba Američané.

Informace od Američanů

Premiér Petr Fiala (ODS) letí za americkým prezidentem Joem Bidenem, předpokládám tedy, že určitě i této otázky se společně dotknou. Myslíte si, že to může být i nějaký pozitivní signál v té stávající situaci, protože Česká republika má jasně proizraelské postoje. Jak to podle vás třeba Izraelci můžou vnímat?

Je to obrovská náhoda, že letí náš premiér do Spojených států a navštíví amerického prezidenta v Bílém domě v tuto kritickou chvíli. Myslím si, že program byl spíše směrován jinam. Na stranu druhou je to součást našich spojeneckých vazeb, je to součást velmi klíčových otázek naší bezpečnosti, protože vzdálenost bojišť ať už na Ukrajině, nebo Blízkém východu od střední Evropy není veliká, je to pár hodin letů a musíme být připraveni. Musíme mít informace, musíme být součástí té koalice, která to řeší.

Může podle vás mít ten noční úder vliv i na to, jak se k tomu konfliktu svět staví, může třeba zastavit tu částečně upadající podporu Izraele i v tomto smyslu?

Zcela jednoznačně. Konflikt v Gaze byl poměrně dlouhý a myslím, že byl delší, než sami Izraelci předpokládali. Tady bylo vidět, že oni už mají předem nějaké informace, že odsunuli jednotky z Gazy, připravovali se, aktivovali svoji protivzdušnou obranu, čili bylo jasné, že to k tomuto spěje, že mají zpravodajské informace.

Myslím si, že to může mít i vliv na průběh bojů v Gaze, ale záleží na tom, jak bude reagovat izraelská vláda, jaký cíl na íránské straně zvolí. Pokud skončí tuto „přestřelku“, anebo to bude ještě nějakým způsobem kulminovat, to prostě uvidíme. Musíme být připraveni na všechny varianty.

Může v tom konfliktu teď sehrát nějakou roli i Rusko, protože Írán byl v kontaktu s Ruskem před tím útokem. Jakou roli může mít?

Jsem přesvědčen už od října loňského roku, že Ruská federace, které se obrovským způsobem hodí, že se otevřela druhá fronta, která se týká zájmu Západu a že minimálně věděl, pokud nepomáhal Hamásu, případně svému spojenci v Teheránu, to znamená Íránu, s nějakými kapacitami.

Vlastně vidíme, že Íránci použili taktiku, kterou uplatňuje ruský agresor proti Ukrajině. Takže pro mě to znamená a myslím si, že se to potvrdí i v nadcházejícím jednání v Radě bezpečnosti OSN, že oni toho budou zneužívat k odvádění pozornosti od svých zločinů na Ukrajině.