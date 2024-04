Pokud někdo nakoupí pět zbraní najednou, je potřeba na to upozornit, vysvětluje Rakušan

Vláda projednává novelu, která má ve svém podtextu zakotvenou tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a reaguje na ni. Prezident Petr Pavel už podepsal přísnější pravidla pro držení zbraní. Ta ale začnou platit za dva roky. Od července by měli prodejci zbraní hlásit podezřelé nákupy a stát by měl mít možnost odebrat lidem zbraně. „Nejde o zlovůli, ale rozhodnutí, které může zachraňovat životy,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Praha 10:33 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká zbraňová novela, která má platit od roku 2026, počítá s povinností lékaře hlásit zdravotní stav držitele zbraní policii (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Za jakých podmínek by mohl někdo o zbraň preventivně přijít?

To je princip, kdy se potřebujeme dívat, jestli se okolo nás nepohybuje někdo, o kom víme, že má zbraň, a jestli ten člověk nevykazuje třeba změněný psychický stav, nechová se jinak, nesvěřuje se svým přátelům, nesvěřuje se svým učitelům o tom, že se v dané chvíli necítí dobře, má sebevražedné úmysly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Opoziční poslanci se obávali odebírání zbraní za to, že se někdo někomu nelíbí. „Je to soudně přezkoumatelné rozhodnutí, které může zachraňovat životy,“ opáčí ministr vnitra Vít Rakušan

Je to orgán veřejné moci. Orgánem veřejné moci jsou samozřejmě služby, je to policie, ale v tomto případě to prostě může být třeba i ředitel školy, může to být děkan dané fakulty, ke kterému se informace dostane.

Ale co chci zdůraznit, nejde o nějakou zlovůli, libovůli policie nebo kohokoli dalšího, ale o soudně přezkoumatelné rozhodnutí, které ovšem může v některých případech zachraňovat životy.

Nebude takové odebrání zbraně děkanem někomu v dané chvíli nebezpečnému třeba nebezpečné právě pro toho, kdo tu zbraň odebírá?

Takový člověk má jako orgán veřejné moci právo nahlásit celou věc policii a odebrání potom necháváme na profesionálech. To znamená, že by zbraň jako takovou odebrala policie.

Měla by k tomu mít podrobné zdůvodnění, proč se tak v té chvíli děje, ale v okamžiku, když dostaneme informaci, že držitel zbraně není v dobrém stavu, vykazuje nějaké výrazné změny chování, baví se o nějakých věcech se svými spolužáky, přáteli, učiteli, rodinou, tak si myslím, že to opravdu životy zachraňovat může.

Ale nejde ještě o systémové řešení, které přijde od 1. 1. 2026. Tam je ten systém dokonalejší, protože budeme mít propojeny veškeré zdravotní registry, zbraňové registry a analytika informací o držiteli zbraně bude výrazně lepší.

Stále více Poláků si pořizuje střelnou zbraň. Může za to válka na Ukrajině Číst článek

Odebrání zbraně podezřelému studentovi děkanem proběhne v podstatě tak, že děkan to nahlásí policii a ta zbraň odebere?

Ano, policie bude v té chvíli vyhodnocovat, jestli nejde o spekulativní podání apod. Nicméně ano, policie má právo to v daný moment udělat. Proti zákonu byly ve druhém čtení, ještě před tragickou událostí na Karlově univerzitě, námitky.

Především opoziční poslanci říkali, že se budou lidem odebírat zbraně jenom proto, že je nějaké podezření, že se někomu nelíbí. Není to tak. Jde o indikované riziko orgánem veřejné moci a ředitel školy v té chvíli třeba takovou roli hrát může.

Podle čeho mají prodejci anebo provozovatelé střelnic poznat, jestli už se děje něco podezřelého? Ti zatím říkají, že jim to není jasné.

Když někdo přijde a kupuje si například velké množství zbraní najednou, které indikují nějaké riziko třeba u mladého držitele zbraně, tak v té chvíli je potřeba na to upozornit. Samozřejmě metodika jako taková bude vypracována policií a bude ještě i prodejcům zbraní blíže specifikována.

Musí se vyspecifikovat spolu s naším odborem na ministerstvu vnitra, který se zbraňové legislativě věnuje a vytvořit se nějaká prováděcí vyhláška k tomu, jakým způsobem toto bude přesně fungovat. Já sám nejsem držitelem zbrojního oprávnění, ale pokud si někdo kupuje pět zbraní najednou, které mají potenciál zabíjet, tak to už je podezřelý nákup.

Velká zbraňová novela, která má platit od roku 2026, počítá i s tím, že ošetřující lékař bude mít povinnost policii hlásit změny zdravotní způsobilosti držitelů zbraní. Proč i toto zpřísnění není v té rychlejší dílčí novele, o které mluvíme?

Možná že v té vaší otázce je i trochu odpověď. Jedná se o velmi citlivou zdravotní dokumentaci, která se bude dostávat i na jiná místa než teď. Je tady velmi přísná ochrana lékařského tajemství, veškerých zdravotních informací. Je potřeba přesně vydefinovat a naprogramovat ze strany ministerstva zdravotnictví podmínky a věci, které propustné do policejních systému budou.

Lidí se zbrojním průkazem přibývá. Registrovaných zbraní v Česku je už přes milion Číst článek

Nikdo nechceme zneužívat osobní zdravotní tajemství. Zároveň ovšem chceme chránit lidi a je třeba, aby lékaři měli informace stejně jako policisté.

A co je základní, když dojde držitel zbraně k praktickému lékaři na jakoukoli kontrolu, tak se lékaři na první stránce rozsvítí, že v tu chvíli jedná s držitelem zbraně, a ví, že jeho pacient, který třeba přichází se změněným zdravotním stavem, drží zbraň a pro lékaře by to mělo indikovat další postup a další kroky.