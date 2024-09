Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, podám demisi, řekl Lipavský. Odešel by i ze strany

Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, jako člen strany podá ministr zahraničí Jan Lipavský demisi. Odešel by ale rovnou asi i od Pirátů. Řekl to v úterý večer novinářům v New Yorku. Podle svých slov by nebyl schopen podepsat vše, co v úterý zaznívalo na tiskové konferenci Pirátů ve Sněmovně. New York 22:10 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Sledoval jsem pozorně vývoj na domácí politické scéně. Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, tak já jako člen pirátské strany podám demisi,“ řekl Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že chce v nejbližší době požádat prezidenta Petra Pavla o odvolání vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše ke konci září. Není podle něj schopen manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do úspěšného konce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyjádření ministra Lipavského

Bartoš, který kvůli neúspěšným volbám skončí v čele Pirátské strany, to následně označil za podraz, neboť podle něj při ranním jednání s Fialou nic podobného nezaznělo. Například poslankyně Olga Richterová na zmíněné tiskové konferenci řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům.

„Sledoval jsem pozorně vývoj na domácí politické scéně. Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, tak já jako člen Pirátské strany podám demisi,“ řekl v úterý večer novinářům v New Yorku Lipavský.

„Na druhou stranu bych s tím spojil i odchod z této strany, protože v tuto chvíli už nevnímám, že to, co zaznívalo na tiskové konferenci, bych byl schopen podepsat,“ dodal.

Dále uvedl, že vše, co bylo řečeno na konferenci Pirátů, nebylo špatné, ale celá interpretace vládnutí se posunula způsobem, který už není schopen hájit. Během novinářské konference zazněla i otázka týkající se volby jiné stranické příslušnosti po případném odchodu od Pirátů.

„Tohle není fotbal, abych tři sezony běhal za Spartu a pak nastoupil za Slávii. Neumím si to úplně představit. Uvidíme, co přinese příští týden," řekl. Do Prahy se šéf diplomacie vrací v úterý. Politická jednání bude probírat od pondělí.