Pokud prezident pokládá sebe za gentlemana, tak jsem rád, že mě neřadí do stejné kategorie, říká Kalousek

Prezident Miloš Zeman a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci, na které prezident oznámil pověření šéfa vítězného hnutí sestavením vlády, kritizovali výroky předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten chce zablokovat ustavující schůzi sněmovny. Podle prezidenta je to ubohé. Kalousek serveru iROZHLAS.cz řekl, že podle něj je ubohé, když se Zeman s Babišem domluví na jednobarevné vládě, která bude vládnout bez důvěry. Praha 18:15 31. října 2017

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že je „velké neštěstí, že pan Kalousek zůstal v politice“ a že si máte jít užívat peníze, které jste určitě poctivě vydělal. Co si o tom myslíte?

O tom, kdo zůstane a nezůstane v politice, nerozhoduje Andrej Babiš, ale voliči. Co bych k tomu měl říct? To je takový plk. Takových plků řekne pan Babiš za den deset.

Co říkáte na to, že pan prezident Miloš Zeman si o vás myslí, že nejste gentleman? Uvedl to na tiskové konferenci.

Pokud pan prezident sám sebe pokládá za gentlemana, tak jsem velmi rád, že mě neřadí do stejné kategorie.

Vy jste vyzval k zablokování volby předsedy sněmovny, aby dolní komora Parlamentu nemohla být ustanovena. Podle Zemana by bylo zablokování ustavující schůze sněmovny ubohé.

Já v tom nevidím nic ubohého. Ubohé je, když se dva pánové Zeman a Babiš dohodnou na tom, že budou spolu vládnout s jednobarevnou vládou, byť bez důvěry. Tomu může Poslanecká sněmovna zabránit, pokud platí, že všichni říkáme, že tohle nechceme. Můžeme je s tím vyhodit, dokud nepřijdou s nějakým férovějším řešením, s nějakou přiznanou většinou.

To by Poslanecká sněmovna podle našeho názoru udělat měla, pokud opravdu platí, co říkají všichni – že něco takového nechtějí, kromě komunistů a hnutí ANO. Za předpokladu, že pan Vondráček bude zvolen předsedou sněmovny, pak to bude muset být i hlasy někoho jiného, než je hnutí ANO. A ten alespoň přizná, že je tichým společníkem opoziční smlouvy číslo dvě. Přičemž si troufnu říct, že opoziční smlouva číslo dvě v takovém případě bude významně nemravnější, než opoziční smlouva číslo jedna, která sice byla také nemravná, ale tam to strany alespoň veřejně přiznaly.

Máte nějaké indicie, že k nějakým neoficiálním jednáním dochází?

To uvidíme podle hlasování. Předsedu Poslanecké sněmovny, který má významné individuální pravomoci, pro vládu často existenčně důležité, vždycky stavěla vládní většina. Jestli se ta vládní většina jmenovala opoziční smlouva nebo vládní koalice, to je úplně jedno. Ale musíte na to mít většinu.

Takže buď tady existuje většina, která si přeje menšinovou vládu Andreje Babiše bez důvěry a je potřeba na tu většinu ukázat a říct: 'Ne, vy jste jenom předstíraná opozice. Vy nejste skutečná opozice.'



A nebo nic takového tady opravdu neexistuje, žádné konkrétní indicie nemám, a pak chci věřit předsedům všech poslaneckých frakcí, že si takovou vládu, jakou si dohodli Babiš se Zemanem, nepřejí, a pak je v jejich silách tomu zabránit. Zabránit tomu mohou tak, že nezvolíme žádného předsedu sněmovny, dokud pánové Zeman a Babiš nepřijdou s nějakým slušnějším návrhem než s tím, se kterým teď počítají.