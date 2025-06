Pokud Rada ČT nezvolí generálního ředitele, nic se neděje. Pokračoval bych za pár dní, říká Potůček

Rada ČT bude ve středu již potřetí volit generáního ředitele, má rozhodnout mezi Hynkem Chudárkem a Milanem Fridrichem. Pokud ani jeden znovu nezíská dostatek hlasů, rada může volbu zrušit. Jednat může podle jejího předsedy i o možném ovlivňování prvního kola volby ze strany ředitele zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny. „Myslím, že si podepsal ortel,“ řekl pro Český rozhlas Plus mediální analytik Jan Potůček ze serveru Mediář.cz. Praha 12:05 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřívější hlasování Rady ČT o volbě mezi Hynkem Chudárkem a Milanem Fridrichem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak chápete zásahy ze strany Petra Mrzeny a části zaměstnanců České televize?

Já už jsem to říkal několikrát v několika médiích, myslím, že to je nepřípustné ze strany ředitele zpravodajství České televize v podstatě si myslím, že si podepsal ortel, že by neměl pokračovat ve své funkci, protože to si ředitel zpravodajství veřejnoprávní televize nemůže dovolit, byť byl jedním z kandidátů. To se prostě nedělá.

Připomeňme, že Petr Mrzena se v této volbě také ucházel o post generálního ředitele, nedostal se ale do té finální dvojice, vlastně ani do finální pětice. Usiluje tedy skutečně o nezvolení Milana Fridricha nebo spíš o možnost, aby se celá volba opakovala a on by tím dostal druhý pokus? Já vím, je to spekulace, ale musíme ji probrat.

Je to spekulace, když se ale budeme pohybovat v rovině spekulací, tak dávno před výběrem finalistů kolovaly informace o tom, že Petr Mrzena tvoří tandem s Hynkem Chudárkem a že spolu obcházeli politiky.



Nevím, co je na tom pravdy, každopádně z jeho činnosti je patrné, že si nepřeje zvolení Milana Fridricha a že by spíše uvítal Hynka Chudárka, takže by určitě uvítal vítězství Hynka Chudárka, nebo nezvolení nikoho.

Když se na to podíváme pohledem někoho, kdo dění v televizi zas tolik nesleduje, jak moc průběh téhle volby poškozuje důvěryhodnost televize a kdo se o to v tuhle chvíli nejvíc zasloužil?

Myslím si, že právě Petr Mrzena. Bohužel to jako ředitel zpravodajství neměl udělat, pokud měl nějaké pochybnosti, měl to řešit spíše osobně, aby prostě neunikly informace. Víme dobře, že esemesku může radní okopírovat a poslat novináři, ostatně tak se to stalo ve chvíli, kdy chtěl nějakým způsobem radní něco sdělit.



Měl to udělat na osobní rovině, aby to nebylo zneužitelné. Zvolil tuto formu, to si myslím, že prostě nebylo správné.

Pro kontext dodám, že právě Petr Mrzena zase poukazuje na Milana Fridricha, že tím, že něco jiného říká radě a něco jiného dovnitř redakce zpravodajství a publicistiky, tak tím znedůvěryhodňuje Českou televizi. Ale ještě mě zajímá, jak velkým problémem je podle vás to, že je rada nekompletní, že to jedno místo v ní je neobsazené. Je to problém, nebo možná spíš výhoda, že je lichý počet radních?

V tomto případě, kdy je to rozhodně půl napůl, tak je to velký problém. A podle mých informací to vypadá, že dnešního (středečního – pozn. red.) zasedání se zúčastní radní Ilja Racek, který by měl být v nemocnici.



To znamená, že pokud se to potvrdí, tak to bude 16 radních, je to rozděleno osm na osm a bude problematické sehnat deset hlasů pro jednoho z těch kandidátů.

‚Celé je to nešťastné‘

Jak velký problém je, že podle nového zákona o České televizi je rada de facto neodvolatelná, přestože neplní svoji povinnost zvolit ředitele televize?

Ona je odvolatelná, ale ve chvíli, kdy parlament neschválí výroční zprávu o činnosti České televize, ale to trvá hrozně dlouho. My z minulosti máme zkušenost s tím, že byla odvolána rada České televize ve chvíli, kdy byl zvolen generálním ředitelem Jiří Hodáč a vznikla tzv. televizní krize.



Tam mimochodem vznikl i další precedent s prozatímním ředitelem. Tam byla vlastně rada odvolána Poslaneckou sněmovnou, ředitel rezignoval a sama Poslanecká sněmovna volila prozatímního ředitele České televize. Já doufám, že k takové situaci v tomto případě nedojde a souhlasím s Ivem Mathé, že pokud by ředitel nebyl zvolen, nic se neděje, televize prostě pokračuje dál pod zastupujícím generálním ředitelem.

Co je v tom trošku nešťastné, že do toho přichází parlamentní volby, během nichž by Česká televize potřebovala silného generálního ředitele, který by oponoval politickým tlakům.

Server Aktuálně.cz napsal, že radní ve středu buď zvolí Milana Fridricha, nebo nezvolí nikoho. To je parafráze článku. Co nebo kdo by je nakonec podle vás přesvědčil, aby hlasovali pro Milana Fridricha?

To je velmi těžké. Ti radní mají i nějaké svoje zájmy. Víme, že čtyřem radním hrozí nějaké placení odškodného České televizi za to, že před pěti lety hlasovali pro odvolání dozorčí komise.



Jan Souček ještě před svým odvoláním rozjel právní kroky, které povedou k tomu, že tito radní budou muset zaplatit škodu, kterou způsobili, tím, že odvoláním členům dozorčí komise Česká televize musí zpětně vyplatit platy. Takže tam prostě jsou osobní zájmy, do kterých ani nemusíme vidět. Rozdělení těch sil je opravdu mimořádně vyrovnané, takže je otázka, zdali někdo bude chtít slevit ze svých nároků, nebo ne.

V případě, že ve středu rada opět nikoho nezvolí, jaký by bylo z hlediska důvěryhodnosti podle vás nejlepší zvolit další postup? Zkoušet hlasovat i v dalších týdnech, nebo vypsat nové výběrové řízení? Není už vlastně i tohle řešení trochu problematické, vzhledem k těm esemeskám a dalším průtahům?

Já osobně bych asi pokračoval v té volbě, která teď probíhá, to znamená, že bych si nechal dalších pár dní, znovu bych se sešel a zkusil bych znovu vybrat mezi Milanem Fridrichem a Hynkem Chudárkem.



Pakliže by se to i napotřetí nepodařilo, tak by samozřejmě rada měla vypsat nové výběrové řízení, ale víme dobře, že radním se nebude chtít řešit volba ředitele přes léto. Spousta lidí pojede na dovolené, rada bude nekompletní, do toho politické tlaky v době probíhající předvolební kampaně.



Je to celé nešťastné. Na druhou stranu má rada tři měsíce na to, aby zvolila nového generálního ředitele, to znamená, že má čas do 6. srpna. A i kdyby nezvolila do 6. srpna, tak tady stále existuje tzv. institut prozatímního ředitele, takže by mohla Milana Filu pověřit vedením České televize do doby, než bude zvolen generální ředitel a časově to neomezovat, ale je to celé nešťastné.