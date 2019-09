‚Řidič dodávky pak řekl au.‘ Muž v Plzni dostal 11 let vězení za pokus o vraždu, útok si prý nepamatuje

Na 11 let do vězení v pátek poslal Krajský soud v Plzni 27letého Miroslava Koníčka za pokus o vraždu, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Podle rozsudku loni v prosinci u plzeňského Mikulášského náměstí bodl nožem do hrudníku 40letého řidiče dodávky kvůli jeho jízdě a spolujezdci vyhrožoval. Hrozilo mu až 18 let vězení. Řidič kamionu u soudu řekl, že nechtěl nikoho zabít ani nikomu ublížit. Trest si má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Plzeň 10:34 20. 9. 2019 (Aktualizováno: 10:35 20. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když muže zadržela policie, měl při zadržení v dechu 1,75 promile alkoholu a pozitivní test na amfetamin (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle spisu na začátku prosince Koníček stál před plzeňským barem U Chřestýše a začal bouchat pěstí do dodávky, která se snažila vycouvat, a hlasitě nadávat. Řidič vystoupil, aby zjistil, co se děje. Po slovní rozepři Koníček podle soudu vytáhl nůž a řidiče dodávky dvakrát bodl do levé strany hrudníku.

Napadený utekl do sousedního domu, kde mu pomohl kolega z práce. Obžalovaný pak šel ještě ke spolujezdci z dodávky, který se v obavě zamkl v autě, několikrát udeřil do vozu a vyhrožoval, že ho také bodne. Potom odešel, zaznělo u soudu.

Cítil se opilý

Zraněný přežil. Jedna bodná rána těsně minula jeho srdce, poškodila dvě tepny a způsobila mu masivní krvácení v hrudníku. Dodnes není vyléčen. Kromě psychických potíží, s nimiž dochází ke specialistovi, má omezenou kapacitu plic na 60 procent.

Čtyřikrát soudně trestaný Koníček má podle verdiktu sklony k násilí. U soudu tvrdil, že si nevybavuje, jak se nůž, který měl v kapse, ocitl v jeho ruce, ani jak jím bodal. Vypověděl, že během dne vypil několik piv, pohádal se doma s přítelkyní a s matkou a odešel.

Zazvonil zvonek a dům v německém Münsteru explodoval. Obyvatelky se nechtěly vystěhovat Číst článek

Navečer byl s přítelkyní a s kamarádem v baru a šel ven kouřit. Cítil se opilý. Dodávka najednou začala couvat a narazila do něj. Zařval, ať řidič vrátí řidičák, když couvá do lidí, a uhodil pěstí do boční části vozu s plachtou.

Řidič údajně vystoupil a zaútočil na něj, strčil do něj a narazil ho tvrdě na zeď. V tu chvíli prý zřejmě vytáhl nůž. Přesně si ale nic nepamatuje. Řidič dodávky pak řekl „au“ a utekl. Koníček se šel zeptat spolujezdce, co se děje, řekl u soudu.

Incident částečně zachytily městské kamery. Ze záznamu vyplývá, že couvající dodávka do Koníčka nenarazila, mohl se ale opírat o její bok, a když se dala do pohybu, zakymácel se.

Neúcta k životu

Po incidentu šel ještě zaplatit útratu do baru, dal nůž přítelkyni a rozešli se. Všiml si, že krvácí z ruky a měl strach, zda něco neprovedl. Šel pak spát do svého kamionu.

Po několika hodinách ho zadržela zásahová jednotka policie a zbila ho, popsal u soudu svou verzi událostí. Při zadržení měl v dechu 1,75 promile alkoholu a pozitivní test na amfetamin.

Podle soudu si přes opilost musel si být vědom, že může nožem zabít. Svědek v procesu vypověděl, že mu Koníček po incidentu řekl, že nůž má krátkou čepel a nemůže vážně ublížit a „lidí je dost“.

„To hovoří o jeho neúctě k životu,“ konstatoval soudce. Senát nenašel žádnou polehčující okolnost. Koníček se u soudu nedokázal do očí poškozenému omluvit, když omluvu vyřkl při své závěrečné řeči, uchechtl se. „Takové omluvě nelze věřit,“ dodal soudce.