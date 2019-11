Přehled tisku: boj proti těžařským firmám, pomoc týraným dětem a pokusy na zvířatech z útulků

Česká energetika se bez uhlí ještě neobejde. Těžařské firmy ale pociťují tlak, který vytváří evropský boj za klima, píšou Hospodářské noviny. Stát nedokáže efektivně pomáhat všem týraným dětem, informuje deník Právo. Na pomoc dvěma a půl tisícům nejohroženějším nemá peníze. Česká laboratoř prováděla pokusy na psech a kočkách z ulice a z útulků. Případ už podle regionálního Deníku řeší příslušný obecní úřad. Více v přehledu tisku Radiožurnálu. Praha 7:05 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laboratoř v Česku prováděla pokusy na zvířatech (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hospodářské noviny

České těžařské firmy začínají pociťovat evropský boj za lepší klima, píšou Hospodářské noviny. Podle nich se ale česká energetika bez uhlí zatím neobejde. Z hnědého uhlí se stále vyrábí zhruba polovina veškeré tuzemské elektřiny a dálkově dodávaného tepla, dodávají.

Hospodářské noviny připomínají, že Evropská unie chce uhelné elektrárny nahradit solárními panely a větrnými elektrárnami. Podle některých energetiků se ale Česko uhlí nezbaví ještě nejméně 15 let. Přesto je ale podle deníku jisté, že v Česku dříve nebo později uhelné elektrárny skončí. Kdy, má určit uhelná komise, kterou zřídila vláda letos v červenci.

E15

Skupina Cimex chystá rekonstrukci kláštera svatého Gabriela na Praze 5. Podle deníku E15 ho koupila od České pošty za 353 milionů korun. Klášter je ve velmi špatném stavu, proto firma začne co nejdřív s prvními opravami. Další plány pak probere s památkáři. Skupina Cimex patří k důležitým hráčům na tuzemském realitním trhu. Podniká třeba v Mariánských Lázních.

MF Dnes

Běžné sousedské spory stále častěji končí brutálním násilím a vraždami, upozorňuje MF Dnes. Ročně se takových vražd stane v zemi okolo dvaceti, ještě před pěti lety to byla přitom zhruba polovina.

České úřady řeší podle deníku ročně tisíce sousedských sporů. MF Dnes píše, že oproti minulosti jsou lidé mnohem informovanější, znají zákony a předpisy a vědí, v jakých případech a kam si na sousedy můžou jít stěžovat. Třeba na úřad ombudsmanky kvůli sousedským neshodám ročně napíše zhruba osm tisíc lidí. Deník ale poznamenává, že zároveň roste i agresivita lidí. A když úřady ve sporech nepomůžou, začnou lidé podle psychologů uvažovat o radikálních řešeních.

Deník

Jedna z českých laboratoří prováděla pokusy na kočkách a psech, které sesbírali na ulici nebo si je vzali z útulku. Tématu se věnuje regionální Deník. Státní veterinární správa neuvedla, jak se laboratoř jmenuje. Inspektoři zjistili, že na místě výzkumníci prováděli neschválené pokusy a v nevyhovujících podmínkách.

Zaměstnanci například nezajistili zvířatům vhodný prostor. Při testování se navíc smí používat jen speciálně určené chovy. Případ už řeší příslušný obecní úřad. Podle ochránců zvířat je to jen další argument, proč pokusy na zvířatech omezit. Testování je podle nich krutým přežitkem. V řadě případů se totiž nakonec ukáže, že jsou poznatky získané u pokusných zvířat na člověka nepřenosné.

Právo

Stát nedokáže dostatečně pomáhat týraným dětem, informuje deník Právo. Podle ministerstva práce a sociálních věcí patří k nejohroženějším dva a půl tisíce dětí. Na jejich pomoc ale stát nemá peníze. Podle Práva by to vyšlo na 80 milionů korun.

Dětí, které domácí násilí zažily, je přitom podle deníku ještě víc. V každé třídě v Česku jsou průměrně dva až tři žáci. Pomoc rodinám traumatizovaným domácím násilím se rozhodla modelka Tereza Maxová. Se svou nadací získala od společnosti CTP 8 milionů a 700 tisíc korun, které věnovala Centru Locika.

Doteď působilo jen v Praze, nově se ale rozšíří do dalších tří krajů, a to do Plzeňského, Moravskoslezského a Ústeckého). Peníze vystačí na první rok provozu. Centrum předpokládá, že pak zodpovědnost za službu převezmou kraje.