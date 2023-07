Nová pokuta pro chemičku z holdingu Agrofert. Inspekce ji udělila Pracheze za únik oxidu siřičitého

Česká inspekce životního prostředí uložila novou pokutu přerovské chemičce Precheza za únik oxidu siřičitého do ovzduší v říjnu 2014. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Výši pokuty inspekce neuvedla, odkázala na to, že rozhodnutí bylo chemičce odesláno teprve před několika dny a firma se může odvolat. Precheza je součástí holdingu Agrofert, patřícího do svěřenského fondu bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Praha 22:31 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít