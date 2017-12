Sedm z devíti parlamentních stran dostalo pokutu. Chybovaly ve financování předvolební kampaně

Hned sedm sněmovních stran a hnutí dostalo pokutu kvůli porušení pravidel kampaně. Bez sankce tak vyvázla jen ODS a SPD, zjistil server iROZHLAS.cz. Nejvyšší částku mají zaplatit komunisté, a to 68 tisíc korun. Formace podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pochybily hlavně kvůli tomu, že tři dny před volbami nezveřejnily své sponzory. Strany s pokutami nesouhlasí. Původní zpráva Praha/Brno 6:00 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokutu za porušení pravidel kampaně dostalo hned sedm sněmovních stran a hnutí | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Pokuta 55 tisíc pro STAN, TOP 09, Piráty a KDU-ČSL. Sankci kvůli absenci seznamu sponzorů potvrdil také mluvčí ANO Vladimír Vořechovský. „Pokutu jsme dostali, budeme se obhajovat ve správním řízení,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz.

Odpor proti rozhodnutí dohledového úřadu podali podle svých slov také Piráti. Pokuta formou příkazu se tím ruší a celá věc jde do správního řízení.

„Máme za to, že jsme lhůtu splnili. Ten zákon není napsaný ideálně, došlo k jiné interpretaci. My jsme seznam zveřejnili 17. října a úřad říkal, že jsme to měli udělat 16. října. V našem případě těch dárců byly tisíce s tím, že je potřeba provést identifikaci,“ popsal Štěpán Štrébl z Pirátů, který má na starosti financování strany.

S výkladem zákona ze strany kontrolního úřadu nesouhlasí ani lidovci. „Hned jsem podal odpor. Jsem přesvědčen, že jsme zákon neporušili,“ brání stranu i sekretář KDU-ČSL Pavel Hořava.

Jiný přístup zvolila TOP 09: sankci podle slov mluvčího Jakuba Hnáta respektuje a zaplatí ji. „Od úřadu jsme dostali pokutu za pozdní zpřístupnění seznamu dárců. Mrzí nás, že šlo o rozdíl pouhých pár hodin v jeho zveřejnění, ale sankci respektujeme a nebudeme se odvolávat,“ připustil v reakci pro server iROZHLAS.cz Hnát.

Podle kontrolorů strany a hnutí pochybily, když tři dny před volbami nezveřejnily seznamy všech dárců, kteří jim přispěli na kampaň. Podle výkladu úřadu to měly udělat 16. října, většina však měla dary sponzorů na svých stránkách až o den později.

Komunisté „ vyhráli “

Nejvyšší částku mají zaplatit komunisté, jak potvrdil první místopředseda strany Petr Šimůnek. I jim na webu chyběl seznam sponzorů. Kromě toho ovšem podle usnesení úřadu neposkytli ani údaje spojené s financováním kampaně. V jejich případě lhůta pro podání odporu ještě běží. Kvůli chybějící datové schránce k nim totiž rozhodnutí putuje poštou.

Pokuty V souvislosti s porušením pravidel předvolební kampaně dostala první pokutu ve výši 19 tisíc korun ODA miliardáře Pavla Sehnala, a to za nedostatečné označení propagačních materiálů. Podle mluvčího Miloše Němečka aliance pokutu už zaplatila, současně ale proti rozhodnutí prý také podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Druhá sankce dopadla na Českou asociaci satelitních operátorů. Kvůli inzerátu s karikaturou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v buldozeru musí zaplatit 23 tisíc korun. V polovině listopadu úřad rozdal pokuty celkem 18 politickým stranám a hnutím kvůli chybějícímu seznamu dárců, krátce na to pokutoval hnutí ANO kvůli knize předsedy Andreje Babiše i jeho odpůrce .

Pokutu dostali i sociální demokraté, v jejich případě ale šlo o pochybení v souvislosti dodáním údajů o financování předvolební kampaně. Konkrétně jim kontroloři vytýkali, že neposlali adresu internetových stránek, kde je možné tyto informace najít.

Špičky ČSSD ale chybu odmítají, podle nich pochybil sám dohledový úřad. „Proti rozhodnutí úřadu pro dohled jsme podali odpor, protože jimi vytýkanou povinnost jsme splnili řádně a včas. K chybě došlo na straně úřadu, a to i přes opakované poskytnutí požadované informace,“ popsal mluvčí strany Mikuláš Klang.

Celkem dohledový úřad v polovině listopadu pokutoval 18 politických stran a hnutí. V sedmi případech pak šlo subjekty, které usedly v nové sněmovně. Většina z nich proti sankci podala odpor, jak potvrzuje i člen vedení kontrolního úřadu Tomáš Hudeček.

„Z osmnácti stran, kterým byl příkaz odeslán, dosud osm podalo odpor, z toho v pěti případech jde o strany parlamentní. Jim se příkaz posílal datovou schránkou, takže lhůta pro podání odporu jim vypršela v pátek,“ popsal.

Správní řízení u stran, které proti rozhodnutí kontrolního orgánu podaly odpor, začalo podle Hudečka doručením na úřad. „Původní pokuta se tím ruší, bude nové rozhodnutí,“ doplnil.