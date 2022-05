Loni půl miliardy, letos 412 milionů. Ministerstvo průmyslu dostalo další pokutu za chyby v dotacích

Ministerstvo průmyslu dostalo kvůli chybám v rozdělování eurodotací sankci přes 412 milionů korun. Po každoroční kontrole ji vystavili auditoři ministerstva financí, kteří kritizovali třeba nekontrolování střetu zájmů. Resort s ní souhlasil a může tak peníze použít na jiné bezchybné projekty. Loni přitom dostal od stejných kontrolorů sankci půl miliardy. Tu ale odmítal do poslední chvíle tzv. akceptovat a riskoval, že o peníze přijde úplně. Praha 5:00 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo průmyslu dostalo za chyby v systému rozdělování eurodotací sankci přes 400 milionů korun | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Finanční opravu ve výši 412,2 milionu korun vypočetl auditní orgán ministerstva financí na základě celkových výsledků všech auditů, to znamená auditů operací a auditu systému za rok 2021,“ uvedl na dotaz redakce iROZHLAS.cz Nikola Morava z tiskového odboru ministerstva financí.

Kritiku si resort, který nyní vede ministr Jozef Síkela (za STAN), ale loni jej ještě řídil Karel Havlíček (ANO), vyslechl třeba za nedodržování metodiky při výběru projektů, které podpoří z unijních fondů, nedostatečné ověřování vlastnické struktury u velkých podniků a také za to, že nezlepšil chyby, které mu auditoři vytkli už loni.

„Byla identifikována zjištění vysoké závažnosti spočívající v nedostatečném provádění posouzení inovativnosti projektů, nedostatečném provádění hodnocení hospodárnosti projektů a nedostatečném provádění ověřování střetu zájmů u externích hodnotitelů,“ píše se v závěrech zprávy k auditu, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici.

Jedna z výtek mířila také na to, že úředníci ministerstva se při posuzovaní projektů koncernu Agrofert neřídili svými vlastními pravidly. Loni odmítli dceřinkám koncernu přiklepnout dvacítku dotací, ale zdůvodnili to „neexistujícím zdrojem financování“.

V té době se přitom už měli řídit seznamem veřejných funkcionářů, kteří jsou ve střetu zájmů a na kterém figuroval bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a Agrofert. Redakce iROZHLAS.cz to podrobně popsala ZDE. Podle auditorů se tak úředníci z ministerstva průmyslu úplně vyhnuli posuzování střetu zájmů.

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření tiskový odbor ministerstva průmyslu i bývalého ministra Karla Havlíčka (ANO). Tiskový odbor na zaslané dotazy do vydání článku nereagoval. Havlíček pouze odkázal na náměstka pro eurofondy Mariana Piechu.

Každoroční prověrka

Ministerstvo financí provádí na pokyn Evropské komise kontroly unijních dotačních programů každoročně. Audituje vždy vybraný vzorek projektů a odhalenou chybovost vyjádřenou v procentech na základě standardizovaného výpočtu pak aplikuje na celý dotační program. Výsledky své práce poté předává do Bruselu k závěrečné kontrole.

Unijní audit ke střetu Audit ke střetu zájmů proběhl v Česku na začátku roku 2019 a zkoumal, zda tehdejší premiér Andrej Babiš v době, kdy byl ve vládě, neporušoval český zákon ke střetu zájmů, ale také unijní legislativu. Prověrka se rozdělila na dvě větve. První zkoumala investiční dotace, které v Česku rozděluje v největší míře ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato část auditu je už u konce, auditoři konstatovali, že Babiš byl jakožto člen vlády ve střetu zájmů a koncern Agrofert v té době na dotace neměl nárok. Babiš i Agrofert porušení zákona od počátku odmítají.

A tak vznikla také pokuta přesahující 400 milionů pro ministerstvo průmyslu a obchodu, které má na starosti dotační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Ministerstvo o tyto peníze nepřijde. Funguje to totiž následovně: pokud se najdou chyby v evropských dotacích, vyčíslí se finanční oprava a resort ji musí akceptovat. A pak může odebrané dotace – v tomto případě tedy přes 400 milionů – rozdělit mezi jiné, neproblematické příjemce.

A to se letos rozhodlo vedení resortu udělat. „Výše finanční opravy byla rovněž potvrzena ze strany Evropské komise a ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo tuto finanční opravu přijmout,“ dodal Morava s tím, že pokuta se netýká přímo příjemců dotací, a že peníze po nich tedy nebudou vymáhány zpět.

Loňská půl miliarda

To je velký rozdíl v přístupu ministerstva oproti loňskému roku. Loni totiž kontroloři vypočetli úřadu dokonce půlmiliardovou pokutu. Tehdy ji ale ministr Havlíček a jeho náměstek pro eurofondy Marian Piecha takzvaně akceptovat odmítali.

„Rozhodli jsme se, že budeme riskovat i čistou opravu (úplné odebrání chybných dotací – pozn. red.), abychom mohli s Evropskou komisí jednat. S tím, jak byly chyby vyčíslené a jak byla následně spočítána extrapolace (rozšíření chybovosti na celý dotační program – pozn. red.), nesouhlasíme,“ přiblížil loni v červnu pro iROZHLAS.cz Piecha.

Tento postup ministerstva byl ale velmi nestandardní, o čemž svědčilo i to, že Brusel kvůli tomu do Česka poslal dopis, kde vedení ministerstva upozornil, že má povinnost pokutu přijmout. A dal mu měsíční ultimátum, aby dalo vše do pořádku.

Úřad nakonec s pokutou i přes výhrady souhlasil, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdilo tiskové oddělení ministerstva financí i ministerstva průmyslu a obchodu.

„Nahrazení prostředků, které podléhají korekci (pokutě – pozn. red.), může probíhat až do konce programu 31. prosince 2023. Řídicí orgán v tuto chvíli disponuje dostatkem projektů pro vyčerpání celé alokace programu,“ popsal Marek Vošahlík z tiskového odboru resortu průmyslu.

A podotkl, že úředníci během jednání s Bruselem alespoň s jednou svou výtkou k výsledku auditu uspěli. „Akceptace podnětu ministerstvo průmyslu a obchodu ze strany Evropské komise představuje pro ministerstvo zásadní posun zejména v tom ohledu, že výsledky auditních šetření nemusí být nutně v každém případě správné,“ dodal.