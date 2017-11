Pokuta pro Topolánka za pozdní registraci transparentního účtu? Úřad nemá jasno, rozhodne v úterý

Bývalému premiéru Mirku Topolánkovi a kandidátovi na prezidenta hrozí až půlmilionová pokuta. Povinný transparentní účet sice už zřízený má a také si ho zaregistroval u Úřadu nad hospodařením politických stran. Jenže ten zatím nemá jasno v tom, jestli to Topolánek stihl včas. Praha 15:00 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirek Topolánek, kandidát na prezidenta | Zdroj: ČTK

Nejzazší termín pro dodání transparentního účtu prezidentských kandidátů byl v úterý. Tedy zároveň s koncem lhůty pro podání přihlášky na ministerstvo vnitra. Právě to řekli zástupci úřadu ve čtvrtek Radiožurnálu. Zákon za chybějící volební účet počítá se sankcí až půl milionu korun. Jenže je nejasný, uvedl v pátek pro Radiožurnál člen dohledového úřadu Jan Outlý.

„Zákon neřeší, jak naložit s těmi, kteří se reálně rozhodli kandidovat později a nemohli při nejlepší vůli ten termín stihnout. My jako úřad vidíme určitou analogii v pěti dnech od vyhlášení voleb. Máme za to, že do pěti dnů, kdy dotyčný vstoupí do kampaně, by měl splnit svou povinnost,“ uvedl pro Radiožurnál Outlý. Pětidenní lhůta by se tak pro Mirka Topolánka zřejmě počítala od neděle, kdy oznámil, že bude kandidovat. Podmínky by tak nejspíš splnil.

Rozdílný názor má ale další člen úřadu Jiří Navrátil. Outlého pohled na věc je podle něj legitimní, i když on by byl pro jiný postup. „Já jsem spíše pro víc restriktivní pohled, protože už jsme uprostřed kampaně, a příprava kandidátní listiny se zcela jistě neodehrává během jednoho dne. Vedení se nad tím sejde v úterý a celou věc prodiskutuje, nedá se asi teď s jistotou říci, jaký bude výsledek.“

Topolánek si účet založil v úterý, na transparentní se ale změnil až v pátek ráno. Člen expremiérova týmu Dalibor Veřmiřovský ve zprávě zaslané Radiožurnálu uvedl, že v pátek „poslal e-mailem doplnění podání do elektronické přihlášky.“

Vedení transparentního účtu potvrdil Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, u které Topolánek účet má. Dříve přitom banka tvrdila, že zřízení transparentního konta trvá 14 dnů a bývalý předseda vlády o rychlejší vyřízení nepožádal.

„Transparentní účet prezidentského kandidáta Mirka Topolánka jsme zveřejnili v pátek, méně než 72 hodin po žádosti. Standardně transparentní účty zveřejňujeme do 14 dnů, v tomto případě to bylo rychleji,“ řekl v pátek Hrubý.