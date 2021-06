Nic mimořádného, říká k půlmiliardové pokutě Havlíček. Na řešení je prý dost času, navzdory ultimátu

Evropská komise dala ministerstvu průmyslu a obchodu měsíc na to, aby uznalo pokutu ve výši 543 446 809 korun za chyby v rozdělování dotací. Pokud ji resort akceptuje, bude moci tyto peníze rozdělit mezi jiné, neproblematické projekty. Resort to ale dosud neudělal a hrozí, že o sumu zcela přijde. „Je třeba si danou věc s Evropskou komisí vyjasnit, čas na to je do konce roku 2023,“ brání postup ministerstva jeho šéf Karel Havlíček (za ANO). Praha 6:20 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ministr Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Korekce (oprava za chyby v dotacích – pozn. red.) není vůbec nic mimořádného, pokud čerpáme dotace v řádech stovek miliard, vždy jsou korekce v řádech stovek milionů.“

Tak okomentoval šéf resortu průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v SMS zprávě pro server iROZHLAS.cz pokutu přesahující 500 milionů korun za chyby v systému rozdělování dotací.

Jeho úřad dostal půlmiliardovou sankci od auditního orgánu ministerstva financí, jak zjistil iROZHLAS.cz. Více si můžete přečíst ZDE. Resort financí provádí na pokyn Evropské komise kontroly unijních dotačních programů každoročně.

Peníze v ohrožení

Česko přitom o peníze nemusí přijít. Funguje to tak, že pokud pokutu takzvaně akceptuje, může dotace problémovým příjemcům odebrat a dát je na projekty jiným firmám. To ale resort průmyslu zatím neudělal s tím, že chce o všem jednat s Evropskou komisí. A to ačkoliv Brusel dal v dopise z konce května na přijetí pokuty jeho úřadu měsíční lhůtu.

„Chybovost Operačního programu Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost se ve srovnání s kritickým rokem 2018 výrazně (4x) snížila, to je podstatné.“ Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu za ANO)

„V této souvislosti se od řídících a certifikačních orgánů programu požaduje, aby provedly nezbytnou dodatečnou extrapolovanou finanční opravu s cílem snížit zbytkovou celkovou chybovost na 2 procenta a potvrdily její provedení Komisi do jednoho měsíce od data tohoto dopisu,“ píše se v dopise, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Podle Havlíčka je ale času na řešení dost. „My netvrdíme, že ji (pokutu – pozn. red.) neuznáme, ale že je třeba si danou věc s Evropskou komisí vyjasnit, čas na to je do konce roku 2023,“ uvedl k tomu.

První jednání bylo naplánováno na tento čtvrtek. Redakce se s dotazem na jeho výsledek obrátila na tiskový odbor ministerstva. Ten ale odpověď zatím neposlal. Podle Havlíčka můžou jeho úředníci při jednání uspět. „Rozhodně nejsme bez šance,“ podotkl.

Kontrola střetu zájmů

Ministr průmyslu v SMS zprávě také uvedl, že pokuta nesouvisela s projekty Agrofertu, „ale s pravidelnou kontrolou operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.

Havlíčkův resort si však od auditorů vyslechl kritiku například kvůli nedostatečné kontrole střetu zájmů u firem ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Míra závažnosti tohoto zjištění podle nich byla „vysoká“, ovšem s nulovým finančním dopadem.

POKUTA VE ZKRATCE Kolik: 543 446 809 korun

Kdo: ministerstvo průmyslu a obchodu, které pokutu odmítá akceptovat

Od koho: pokutu vyčíslil auditní orgán ministerstva financí na pokyn Evropské komise

Proč: jde o pokutu za odhalené chyby v každoroční kontrole dotačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Co dál: na čtvrtek je v plánu jednání s Bruselem, kde se bude MPO snažit pokutu zmírnit

Prověrka odhalila také pochybení v kontrole statutu malých a středních firem či nerovný přístup k příjemcům při stanovování sankcí. Chyby pak našla i v konkrétních projektech.

Ministerstvo financí provádí na pokyn Evropské komise kontroly unijních dotačních programů každoročně. Audituje vždy vybraný vzorek projektů a odhalenou chybovost vyjádřenou v procentech na základě standardizovaného výpočtu pak aplikuje na celý dotační program. Výsledky své práce poté předává do Bruselu k závěrečné kontrole.

A tak vznikla také více než půlmiliardová pokuta pro ministerstvo průmyslu a obchodu, které má dotační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na starosti.