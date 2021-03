Za schůzku Prymuly s Faltýnkem dostala restaurace Rio’s pokutu dva tisíce, provozovatel ji zaplatil

Restaurace Rio’s na pražském Vyšehradě, kde se loni v říjnu sešel tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula se šéfem poslanců za ANO Jaroslavem Faltýnkem, dostala za porušení vládních nařízení pokutu dva tisíce korun. Informaci od pražského magistrátu zjistila stanice ČT24. Oba politici už dříve od pražské hygieny dostali třítisícové pokuty. Praha 17:46 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Faltýnek s Prymulou se v restauraci na pražském Vyšehradě sešli v noci 21. října navzdory platným nařízením | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Provozovateli restaurace Rio's, který umožnil několika známým osobám přístup do prostor restaurace, byla za porušení vybraného vládního usnesení uložena ve správním řízení pokuta dva tisíce korun, která byla zaplacena v celé její výši,“ uvedl pražský magistrát.

Pokutu za schůzku, která tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu stála křeslo, restaurace podle ČT24 už zaplatila. Magistrát o její výši rozhodl během přestupkového řízení, které skončilo v lednu.

Pokuta 3 tisíce pro Faltýnka a Prymulu za porušení opatření? Nebyl jim prokázán úmysl, píše hygiena Číst článek

Faltýnek s Prymulou se v restauraci na pražském Vyšehradě sešli v noci 21. října navzdory platným nařízením. Restaurace mohly v té době být otevřené jen do osmi večer, a to pouze prostřednictvím výdejních okének. Deník Blesk však oba politiky vyfotil, jak v nočních hodinách vycházejí z prostorů restaurace, a to navíc bez roušek.

Právě za nedodržení povinného nošení roušek dostali Faltýnek i Prymula od pražské hygieny pokutu tři tisíce korun.

Kvůli porušení platných nařízení a souvisejícímu tlaku zároveň Roman Prymula rezignoval na svůj post ministra zdravotnictví a Jaroslav Faltýnek se vzdal své funkce prvního místopředsedy hnutí ANO.